28. İstanbul Kısa Film Festivali Başlıyor

28. İstanbul Kısa Film Festivali Başlıyor

Tarafından avrsinema -
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28-istanbul-uluslararasi-kisa-film-festivaliİstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl 28. yaşını kutluyor. Program yine kaçırılmayacak ulusal ve uluslararası kısa filmlerle dolu.

Büyük bir kısmının dünyanın önemli festivallerinden ödül kazanmış kısa filmler 14-21 Aralık  2016 tarihleri arasında, ücretsiz olarak seyirciye sunuluyor. Değişik gün ve saatlerde iki kez, Fransız Kültür Merkezi-Taksim ve İtalyan Kültür Merkezi-Tepebaşı, Alman Kültür Merkezi – Galatasaray sinema salonlarında Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Programda, Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel filmler yer alıyor. Festivale toplam 1690 film başvurdu. Kişisel başvuruların dışında, Fransa UNIFRANCE, Polonya Krakow Film Foundation, Almanya Goethe Institut, İtalya Roma Film Festival, İspanya Instituto Cervantes gibi film merkezleri tarafından seçilen kısa filmler de etkinliğin programında.

Ulusal kısa metrajlar, uzman sinemacılardan oluşan bir seçici kurul tarafından izlenerek her kategorinin birincisine “Festival Başarı Plaketi” veriliyor. Bu yıl ülkemizden 54 film programa alındı. Uluslararası filmlerin sayısı ise 120.  Toplam 174 film izleyici ile buluşacak. Bu yılın seçici kurulu; Armağan Lale (Yapımcı), Ayhan Ergürsel (Kurgu Yönetmeni), Gizem Erdem (Oyuncu), Kaan Karsan (Sinema Yazarı) ve Nihan Belgin (Yönetmen)’den oluşuyor.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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