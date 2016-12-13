28. İstanbul Kısa Film Festivali Başlıyor

İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl 28. yaşını kutluyor. Program yine kaçırılmayacak ulusal ve uluslararası kısa filmlerle dolu.

Büyük bir kısmının dünyanın önemli festivallerinden ödül kazanmış kısa filmler 14-21 Aralık 2016 tarihleri arasında, ücretsiz olarak seyirciye sunuluyor. Değişik gün ve saatlerde iki kez, Fransız Kültür Merkezi-Taksim ve İtalyan Kültür Merkezi-Tepebaşı, Alman Kültür Merkezi – Galatasaray sinema salonlarında Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Programda, Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel filmler yer alıyor. Festivale toplam 1690 film başvurdu. Kişisel başvuruların dışında, Fransa UNIFRANCE, Polonya Krakow Film Foundation, Almanya Goethe Institut, İtalya Roma Film Festival, İspanya Instituto Cervantes gibi film merkezleri tarafından seçilen kısa filmler de etkinliğin programında.

Ulusal kısa metrajlar, uzman sinemacılardan oluşan bir seçici kurul tarafından izlenerek her kategorinin birincisine “Festival Başarı Plaketi” veriliyor. Bu yıl ülkemizden 54 film programa alındı. Uluslararası filmlerin sayısı ise 120. Toplam 174 film izleyici ile buluşacak. Bu yılın seçici kurulu; Armağan Lale (Yapımcı), Ayhan Ergürsel (Kurgu Yönetmeni), Gizem Erdem (Oyuncu), Kaan Karsan (Sinema Yazarı) ve Nihan Belgin (Yönetmen)’den oluşuyor.