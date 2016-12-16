10. Palto Film Günleri Başlıyor

Anadolu Üniversitesi 10. Palto Film Günleri, 19 Aralık Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu’da kapılarını sinemaseverlere açacak. Bu yılın açılış filmi ise Seren Yüce’nin yönetmenliğini yaptığı Rüzgarda Salınan Nilüfer. Filmin ardından Seren Yüce ile söyleşi de gerçekleşecek. 12.00’de Elveda Berlin, 15.00’de Paterson ve 18.00’de Rüzgarda Salınan Nilüfer film gösterimlerinin ardından Palto Film Günleri’nin açılış coşkusu Peyote’de Babazula performansıyla zirveye ulaşacak.

Bu yıl, festivalin görsel tasarımı üstlenen Alametifarika önderliğinde 10 illüstratör Palto’nun 10. yıl projesi için buluştu. Öncelikle 10 film türü seçildi ve örnek bir poster şablonu hazırlandı. Türlerin ruhuna en uygun çizgilere sahip illüstratörlerin marifetli ellerine bırakıldı.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu – Romantik, Aykut Aydoğdu – Dram, Ethem Onur Bilgiç – Korku, Berat Pekmezci – Polisiye, Yavuz Öztürk – Komedi, Murat Kalkavan – Animasyon, Kaan Bağcı – Gerilim, Pınar Ulus – Müzikal, Aksel Ceylan – Belgesel, Efe Kaptanoğlu – Bilim Kurgu türlerini yorumladı. Posterlerin animasyonunu Cactus Motion, animasyonların ses tasarımını da Filim İşleri yaptı.

Tüm Filmleri İzlemek İsteyene Palto Kart! Bağımsız sinema örnekleriyle yılın son zamanlarında Eskişehir’de sinemasal bir alan oluşturacak

10. Palto Film Günleri kapsamında bu sene 13 film Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde Yerli Sinema, Cannes Seçkisi, Dünya Festivalleri, Gece Yarısı, Animasyon ve Özel Gösterim kuşakları yer alıyor. Tarık Akan’ın anısına Maden filminin de gösterileceği festivalde Palto Kart sahipleri, her filmi bir kez olmak üzere istediği seansta izleyebilecek. Bu sene paltonuzu giyip izlemeye gideceğiniz filmlerin listesi ise şöyle: Rüzgarda Salınan Nilüfer (Seren Yüce), Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu), Kalandar Soğuğu (Mustafa Kara), Maden (Yavuz Özkan), Elveda Berlin (Fatih Akın), Paterson (Jim Jarmusch), American Honey (Andrea Arnold), Aşıklar Şehri (Damien Chazelle), Karanlık Görev (Jee Woon Kim) Olli Maki’nin En Mutlu Günü (Juho Kuosmanen), Ağ (Kim Ki-duk), Kabakçığın Hayatı (Claude Barras) Şeytanın Oğlu (Brad Peyton )

Geleneksel hale gelen Palto Film Günleri atölye çalışmalarında bu sene Böcek Yapım yönetmenlerinden Ömer Faruk Sorak “Film Orkestrasının Şefi”, Mahmut Fazıl Coşkun ise “Bir Yönetmenin Serüveni” atölyesiyle genç sinemaseverlerin ufkunu açacak.