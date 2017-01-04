Oscar Adayları İstanbul Modern’de

Oscar Adayları İstanbul Modern’de

Tarafından avrsinema -
62
0
PAYLAŞ

İstanbul Modern Sinema, Başka Sinema işbirliği ve Türk Tuborg A.Ş’nin katkılarıyla, Oscar heykelciği yarışı öncesi yabancı dilde en iyi film kategorisine aday filmlerden oluşan seçkiyi Oscar’ın Yabancıları ile sinemaseverlerle buluşturuyor. Oscar’ın Yabancıları adlı program 12-22 Ocak tarihleri arasında gösterime sunulacak.

Bu çekişmeli yarışta adı öne çıkan yapımlara yer veren seçki, Oscar adayı olmalarına rağmen aslında Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor.

Programdaki beş film, “Yabancı Dilde En iyi Film” kategorisinde adaylığa yükselerek son dokuza kaldı: İsviçre adayı ve Cannes Film Festivali’nin gözdelerinden biri olarak adını duyuran animasyon Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette); İran adayı Satıcı (Forushande), Almanya adayı Toni Erdmann, Danimarka adayı Mayın Ülkesi (Under Sandet) ve Kanada adayı Alt Tarafı Dünyanın Sonu.

Programda gösterilecek diğer filmler ise; Julieta, Desierto, Karanlık Görev (The Age of Shadows), Denizdeki Ateş (Fuocoammare), Çırak (Apprentice), Olli Maki’nin En Mutlu Günü (The Happıest Day in the Life of Olli), O (Elle), Karşı Tarafta (On the Other Side), Neruda…

 

PAYLAŞ
Önceki makalePera Film’de Balkan Sineması Programı
avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

İLGİLİ MAKALELERBU YAZARDAN DAHA FAZLASI

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK