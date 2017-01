Oscar Adayları İstanbul Modern’de

İstanbul Modern Sinema, Başka Sinema işbirliği ve Türk Tuborg A.Ş’nin katkılarıyla, Oscar heykelciği yarışı öncesi yabancı dilde en iyi film kategorisine aday filmlerden oluşan seçkiyi Oscar’ın Yabancıları ile sinemaseverlerle buluşturuyor. Oscar’ın Yabancıları adlı program 12-22 Ocak tarihleri arasında gösterime sunulacak.

Bu çekişmeli yarışta adı öne çıkan yapımlara yer veren seçki, Oscar adayı olmalarına rağmen aslında Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor.

Programdaki beş film, “Yabancı Dilde En iyi Film” kategorisinde adaylığa yükselerek son dokuza kaldı: İsviçre adayı ve Cannes Film Festivali’nin gözdelerinden biri olarak adını duyuran animasyon Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette); İran adayı Satıcı (Forushande), Almanya adayı Toni Erdmann, Danimarka adayı Mayın Ülkesi (Under Sandet) ve Kanada adayı Alt Tarafı Dünyanın Sonu.

Programda gösterilecek diğer filmler ise; Julieta, Desierto, Karanlık Görev (The Age of Shadows), Denizdeki Ateş (Fuocoammare), Çırak (Apprentice), Olli Maki’nin En Mutlu Günü (The Happıest Day in the Life of Olli), O (Elle), Karşı Tarafta (On the Other Side), Neruda…