Pera Film’de Balkan Sineması Programı

Pera Film’de Balkan Sineması Programı

Tarafından avrsinema -
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Pera Film, 2017 yılını Balkanlar’a bir yolculukla, İstikamet: Balkanlar film programıyla karşılıyor. Program, Pera Müzesi’nde devam eden Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisinin izlerini sürdüğü coğrafyaya farklı bir bakış atarak, Balkanlar’a doğru ya da Balkanlar’da çıkılan yolculukların, yolların sinemadaki izdüşümlerini bir araya getiriyor.

İstikamet: Balkanlar programında bu coğrafyayı dışarıdan bir gözle anlatan Batı Avrupa ve Amerika yapımı filmler çoğunlukta… Saraybosna’ya Hoşgeldiniz ve Umut Çiçekleri aynı coğrafyadaki farklı savaşlara yabancı gazetecilerin gözüyle bakarken, Sen Dünyaya Gelmeden ve Kan ve Aşk, aynı savaşların etkilediği aşkları ve aileleri dert ediniyor. Savaşın geride kaldığı günlerde farklı sebeplerle yolu Balkanlar’dan geçenler var; Charlie Countryman’in Gerekli Ölümü’nde annesinin hayaleti tarafından Bükreş’e yollanmış genç bir adam, Keder’de ekonomik krizin Romanya’da bir araya getirdiği iki İtalyan genç, Kayıp Kral’da ise krallığını kurtarmaya çalışan bir kral. Diğer yandan bu topraklara ait filmlerin de yolculuklardan öğrendikleri yok değil. Bosnalı yönetmen Danis Tanovic, sürgünden ülkesine dönen bir Bosnalının Güzel Bir Hayat Düşlerken başına gelenleri anlatırken, Bulgar yönetmen Kamen Kalev’in ilk filmi Şark Oyunları, yoldaki bir Türk ailenin ve iki Bulgar kardeşin hayatını değiştiren bir saldırıya odaklanıyor.

İstikamet: Balkanlar, savaşın ve aşkın bir arada var olduğu bir coğrafyadaki yollara düşüyor ve umudu, barışı ve mizahı yanında taşıyarak Romanya’ya, Bosna’ya, Bulgaristan’a ve Sırbistan’a uğruyor.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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