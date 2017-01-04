Pera Film’de Balkan Sineması Programı

Pera Film, 2017 yılını Balkanlar’a bir yolculukla, İstikamet: Balkanlar film programıyla karşılıyor. Program, Pera Müzesi’nde devam eden Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisinin izlerini sürdüğü coğrafyaya farklı bir bakış atarak, Balkanlar’a doğru ya da Balkanlar’da çıkılan yolculukların, yolların sinemadaki izdüşümlerini bir araya getiriyor.

İstikamet: Balkanlar programında bu coğrafyayı dışarıdan bir gözle anlatan Batı Avrupa ve Amerika yapımı filmler çoğunlukta… Saraybosna’ya Hoşgeldiniz ve Umut Çiçekleri aynı coğrafyadaki farklı savaşlara yabancı gazetecilerin gözüyle bakarken, Sen Dünyaya Gelmeden ve Kan ve Aşk, aynı savaşların etkilediği aşkları ve aileleri dert ediniyor. Savaşın geride kaldığı günlerde farklı sebeplerle yolu Balkanlar’dan geçenler var; Charlie Countryman’in Gerekli Ölümü’nde annesinin hayaleti tarafından Bükreş’e yollanmış genç bir adam, Keder’de ekonomik krizin Romanya’da bir araya getirdiği iki İtalyan genç, Kayıp Kral’da ise krallığını kurtarmaya çalışan bir kral. Diğer yandan bu topraklara ait filmlerin de yolculuklardan öğrendikleri yok değil. Bosnalı yönetmen Danis Tanovic, sürgünden ülkesine dönen bir Bosnalının Güzel Bir Hayat Düşlerken başına gelenleri anlatırken, Bulgar yönetmen Kamen Kalev’in ilk filmi Şark Oyunları, yoldaki bir Türk ailenin ve iki Bulgar kardeşin hayatını değiştiren bir saldırıya odaklanıyor.

İstikamet: Balkanlar, savaşın ve aşkın bir arada var olduğu bir coğrafyadaki yollara düşüyor ve umudu, barışı ve mizahı yanında taşıyarak Romanya’ya, Bosna’ya, Bulgaristan’a ve Sırbistan’a uğruyor.