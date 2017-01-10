John Waters ve David Lynch Klasikleri !f İstanbul’da

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl da sinema tarihinin en sıradışı kült filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor. !f kült’ün bu yılki hazineleri John Waters’ın “Multiple Maniacs/Masmanyaklar” ve David Lynch’in “Twin Peaks: Fire Walk with Me/İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü” filmleri olacak ve her iki klasik yenilenmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Kayıp film yıllar sonra ilk kez!

Bunlardan ilki, John Waters’ın 1970’lerin başında tüm sınırları ihlal eden ve uzunca bir süredir kayıp olan filmi “Multiple Maniacs/Masmanyaklar”! Variety’nin “şiddetin operası” olarak tanımladığı ve “İnanılmaz bir film, eğlenceli, kepaze ve dehşetengiz” sözleriyle övdüğü film, yenilenmiş kopyasıyla Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da seyirci önüne çıkıyor. Erkek arkadaşı tarafından aldatılınca sinirinden kendini bir anda kargaşanın ve cinayetin içinde buluveren Divine’ın hikâyesini konu alan “Masmanyaklar”, John Waters’ın senaryosundan kurgusuna neredeyse tek başına kotardığı ve “Pink Flamingos/Pembe Filamingolar”, “Female Trouble”, “Polyester”, “Hairspray”, “Cry-Baby” gibi klasiklerinin de öncüsü sayılan bir başyapıt. Divine başta olmak üzere David Lochary, Mary Vivian Pearce ve Mink Stole gibi fetiş oyuncularını başrole taşıyan Waters, sinema tarihinin en şoke edici filmlerinden birine imza atıyor.

Diziden önce filmi: İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü

!f kült’ün ikinci filmi ise, “Eraserhead”, “Blue Velvet”, “Mulholland Drive” gibi başyapıtların yaratıcısı David Lynch’in 1992 tarihli klasiği “Twin Peaks: Fire Walk with Me/İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü”! Lynch’in Mark Frost ile birlikte yarattığı, 90’ların başında tüm dünyayı ekranlara kilitleyen kült televizyon dizisi “İkiz Tepeler”in sinema filmi de olan “İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü”, Laura Palmer cinayetinin arkasındaki sırları ve Palmer’ın son yedi gününü odağına alıyor, seyirciyi karanlık ve ürkütücü bir evrene sokuyor. Cannes’daki ilk gösteriminde eleştirmenleri adeta ikiye bölen ama yıllar içinde külte dönüşen film, özellikle tuhaf ve tedirgin edici düş sahnesiyle hafızalara kazınıyor. Hayranları dizinin bu yıl Showtime’da yayınlanacak yeni bölümleri için gün sayarken yenilenmiş kopyasıyla “İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü”yü de Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da izleyecek.

Biletler 3 Şubat’ta biletix’te!

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı 26 Ocak’ta açıklanacak ve biletler 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 17-19 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için biletix’te % 10 indirimle ön satışa çıkacak. Bu yıl da festival biletleri biletix’ten ve sinema gişelerinden satın alınabilecek. Festivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film” ve “Maximum Müzik” paketleri ile biletlerde % 50 indirim ayrıcalığı sunulacak. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini, “Maximum Müzik” paketiyle ise en az 2, en fazla 6 adet parti biletini %50 indirimle satın alabilecekler. Paket almayı tercih etmeyen İş Bankası Maximum Kart sahipleri için de film ve parti biletlerinde ön satışta %20 indirim ayrıcalığı sunulacak.