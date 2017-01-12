14. Marmara İletişim Kısa Film Festivali

14.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 1994 yılından beri düzenlenen, kısa filmcilerin ilgisiyle gelenekselleşen Kısa Film Yarışmamız bu yıl paralel etkinliklerle gelişerek bir festival halini aldı.Yarışmamızın yanı sıra 26 Nisan – 3 Mayıs 2017 tarihleri arasında ‘Hilmi Etikan ile Kısa Film Atölyesi’ ve yolu Marmara İletişim Kısa Film Yarışması’ndan geçen sinema dünyasının saygın isimlerinden Onur Saylak, Natali Yeres gibi sinemacıların yer alacağı ‘Tür Olarak Kısa Film’ Paneli düzenlenecek.

Sinemanın kolektif bir çalışma ürünü olduğunu vurgulamak amacıyla farklı kategorilerde ödül vererek ülkemizdeki diğer film festivallerine öncülük etmiş olan kısa film yarışmamızda bu yıl da En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Oyuncu, En İyi Özgün Müzik ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenecek olan İzleyici Ödülü olmak üzere 6 dalda ödül verilecek

Yarışmamızın bu yılki jüri üyeleri Yönetmen Derviş Zaim, Senarist Ercan Kesal, Oyuncu Mert Fırat, Görüntü Yönetmeni Deniz Eyüboğlu, Müzisyen Serdar Ateşer, Akademisyen Esra Biryıldız ve Akademisyen Zeynep Çetin Erus.

Kısa Film Yarışmamız için 20 dakikayı geçmeyen kurmaca türündeki filmlerinizi son başvuru tarihi olan 17 Mart 2017′ ye kadar bekliyoruz…

Başvuru ve detaylı bilgi için: milefkisafilm.wordpress.com