If’in Keşif Bölümü Açıklandı

16.!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin 10. yılını kutlayan uluslararası yarışması Keş!f’te yarışacak filmler belli oldu. İlk ya da ikinci filmini yönetmiş yönetmenlerin filmlerinin yarıştığı Keş!f bölümünde, ABD, Almanya, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İran, İsrail, Kanada, Katar, Mısır, Peru, Polonya, Tayland’dan toplam 9 film, 10.000 dolar değerindeki Keş!f Ödülü için jüri karşısına çıkacak.

Keş!f Jürisi yine iddialı!

Bu yıl Keş!f Jürisi; ilk filmi “Amal” (2007) ile uluslararası festivallerde 30’un üzerinde ödül kazanan ve geçen yıl !f İstanbul’da gösterilen “Siddharth” ile En İyi Yabancı Dilde Film dalında Altın Küre’ye aday gösterilen, bu yıl da !f programında “Bir Günde Hindistan” filmi de gösterilecek Hint asıllı Kanadalı yönetmen Richie Mehta; 2009’da çektiği “The Mouth of the Wolf” ile Berlin, Turin, Cinéma du Réel ve BAFICI’de çok sayıda ödül kazanan, prömiyerini Locarno’da yapan ve geçen yıl !f İstanbul’un Aşk ve Başka Bi’ Dünya Yarışması’nda En İyi Film seçilen “Kayıp ve Güzel”in İtalyan yönetmeni Pietro Marcello ve “Dilber’in Sekiz Günü”, “Güzel Günler Göreceğiz”, “Yangın Var” ve “Kuzu” filmleriyle çok sayıda ödül kazanmış, Türkiye sinemasının en iyi kadın oyuncularından Nesrin Cavadzade’den oluşuyor.

Keş!f Yarışması bu yıl kadın yönetmenlerin varlığıyla dikkat çekiyor. Alman yönetmen Nele Wohlatz’ın AFI Fest’ten Büyük Jüri Ödülü’nü, Locarno’dan da En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan yaratıcı aşk filmi “The Future Perfect/Miş’li Gelecek Zaman”; ilk filmi “Mundane History” ile 2009 yılında festivallerin gözdesi olan Taylandlı yönetmen Anocha Suwichakornpong’un politik ve şiirsel bir dünya yarattığı ikinci uzun kurmacası “By the Time It Gets Dark/Karanlık Çöktüğünde”; İsrailli Hadas Ben Aroya’nın yazdığı, kurguladığı, yönettiği ve oynadığı, günümüz ilişkilerine zekice ve eğlenceli bir yorum getirdiği, eleştirmenlerce “İsrail’in Frances Ha’sı” olarak işaret edilen filmi “People That are Not Me/Kimse Benzemez Bana” ve Polonyalı Agnieszka Smoczyńsk’in Sundance’te Jüri Özel Ödülü alan, Austin Fantastic Fest, Fantasia, Fantasporto gibi önde gelen fantastik film festivallerinden ödüllerle dönen, Küçük Deniz Kızı masalının tuhaf ve karanlık modern versiyonuyla seyirciyi şoke eden filmi “The Lure/Deniz Kızlarının Şarkısı”, seyirciyi geleceğin yaratıcı kadın yönetmenleriyle tanıştırıyor. Yarışmada ayrıca; deneysel videolarıyla güncel sanat dünyasının tanınmış isimlerinden biri olmuş Leonor Caraballo’nun Matteo Norzi ile birlikte çektiği ve 2015’teki ölümünden sonra tamamlanan filmi “Icaros: A Vision/Ikaros”, gerçek bir ayahuasca inzivası sırasında çekilmiş olması ve seyirciyi meditatif bir yolculuğa çıkarmasıyla dikkat çekiyor.

Mısır’dan İran’a keşif

Mısırlı yönetmen Tamer El Said’in Berlin’den Caligari Ödülü’nü alan, bir şehrin son günlerini yaşıyor olmasının ağırlığı ve derin hüznünü gerçek bir dille anlattığı etkileyici filmi “In the Last Days of the City/Şehrin Son Günlerinde”; ödüllü kısalarıyla Cannes başta olmak üzere pek çok festivalden geleceğin keşif yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Damien Manivel’ın Richard Linklater’ın “Before Üçlemesi”yle karşılaştırılan ve günümüz ilişkilerinin büyüleyici bir portresini çizdiği “The Park/Park”; videoları, yerleştirmeleri ve performansları çeşitli festivallerde, müzelerde ve sanat galerilerinde gösterilen, Montreal deneysel sinemasının önemli yüzlerinden Karl Lemieux’un Venedik, Vancouver, Selanik film festivallerinde övgüyle karşılanan ilk kurmacası “Shambles/Darmaduman” ve İranlı yönetmen Reza Dormishian’ın günümüz İranının müthiş bir alegorik portresini çizdiği, güçlü oyunculuklarıyla çok konuşulan ikinci filmi “Lantouri”, Keş!f Yarışması’nın merakla beklenen diğer filmleri.

SİYAD da seçecek!

Keş!f bölümündeki filmler ayrıca, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi tarafından değerlendirmeye alınacak ve Barış Saydam, Janet Barış ve Murat Tırpan’dan oluşan jüri, seçecekleri bir filme SİYAD Ödülü’nü verecek.

Biletler 3 Şubat’ta biletix’te!

İş Bankası Maximum Kart’ın 5. kez ana partnerliğinde ve Mars Cinema Group ortaklığında gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin programı 26 Ocak’ta açıklanacak ve biletler 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 17-19 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için biletix’te % 10 indirimle, İş Bankası Maximum Kart sahiplerine %20 indirimle ön satışa çıkacak. Bu yıl da festival biletleri biletix’ten ve sinema gişelerinden satın alınabilecek. Festivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film” ve “Maximum Müzik” paketleri ile biletlerde % 50 indirim ayrıcalığı sunulacak. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini, “Maximum Müzik” paketiyle ise en az 2, en fazla 6 adet etkinlik biletini %50 indirimle satın alabilecekler. Paket almayı tercih etmeyen İş Bankası Maximum Kart sahipleri için de film ve etkinlik biletlerinde ön satışta %20 indirim ayrıcalığı sunulacak.