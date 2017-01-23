Satıcı Vizyona Giriyor

Satıcı Vizyona Giriyor

Tarafından avrsinema -
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İranlı yönetmen Ashgar Farhadi’nin Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar aday adayı olan filmi Satıcı, Türkiye’de 27 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Filmde, Tahran’da yaşayan genç çift Emad ve Rana, oturdukları apartman dairesi hasar görünce yeni bir daireye taşınmak zorunda kalır. Dairenin önceki kiracısıyla ilişkili bir olay, çiftin hayatını bir anda değiştirir. Kendine has özellikleriyle, sıradan bir çift olan ve tiyatroyla uğraşan Emad ve Rana; bir anda kendilerini, kişiliklerinin umulmadık yönlerini ortaya çıkaran bir durumun içinde bulurlar.

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avrsinema
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