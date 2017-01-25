İstanbul Modern’in Konuğu Onur Ünlü

İstanbul Modern Sinema, Türkiye’nin güncel sinema kültüründe sanatsal kimliği ve özgün yaklaşımlarıyla öne çıkan yönetmenlerin konuk olacağı buluşma dizisi Yönetmenlerle Buluşma’yı sürdürüyor. Farklı kuşaklardan yönetmenlerin davet edildiği program, onların gözünden üretimlerine ve günümüz sinemasının dinamiklerine odaklanıyor.
Dizinin dördüncü konuğu, oluşturduğu kendine özel sinema diliyle birbirinden farklı türlerde dolaşan, hem televizyon hem de sinemadaki kariyeriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesi yaratmış Onur Ünlü. Program dahilinde Ünlü’nün yedi filmi ve dizilerinden bazı bölümlerin gösterimleri,SİYAD üyesi sinema yazarlarının sunumları ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek. 2 Şubat Perşembe günü Onur Ünlü ile müzede bir söyleşi gerçekleşecek.
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu.