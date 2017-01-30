28. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri Belli Oldu

Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen Onur Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. ‘Aziz Nesin Emek Ödülü’ İzzet Günay’a, ‘Sanat Çınarı Ödülü’ Ahmet Say’a, ‘Kitle İletişim Ödülü’ Oyuncular Sendikası’na verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğinde, Halkbank’ın ana sponsorluğunda yapılacak 28. Ankara Uluslararası Film Festivali, 20 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış gecesiyle başlayacak. 2017 yılı Onur Ödülleri, beyazperdenin tanınmış isimlerinin de hazır bulunacağı gecede sahiplerine takdim edilecek.

İzzet Günay

Oyunculuğa Dormen Tiyatrosu’nda başlayan İzzet Günay, 1957-1963 yılları arasında birçok oyunda rol aldı. 1958’de “Kırık Plak” filminde küçük bir rol ile sinema kariyerine başlayan oyuncu, ilk başrolünü 1964’de “Varan Bir” filminde oynadı. Aynı yıl “Ağaçlar Ayakta Ölür” filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu seçilen İzzet Günay’ı Türkiye sinemasının unutulmazları arasına sokan film ise “Vesikalı Yarim” oldu. Yeşilçam’ın görkemli yıllarında rol aldığı onlarca film ile sinema tarihimizdeki yerini sağlamlaştırdı.

Ahmet Say

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nı yarım bırakıp Almanya’da basın yayın eğitiminin ardından yolu Bingöl’ün dağ köylerine uzandı. Bingöl’de, üç yıl öğretmen ve halk eğitimcisi olarak çalıştı. Türkü, ağıt, masal ve destanlar derledi. Bir müzikolog ilgisiyle dinlediği her tınıdan bir insan öyküsü çıkardı. Müzikten edebiyata, dergilerden ansiklopediye, ressamların, tiyatrocuların, mimarların, sinemacıların, şairlerin ve devrimci politikacıların doldurduğu bir ilişkiler dünyasında Ahmet Say, o mekiğin ta kendisi olarak, bir “evrensel insan” olarak yaşamaktadır.

Oyuncular Sendikası

Oyuncular Sendikası herhangi bir örgütlenmenin devamı, parçası olarak değil, bağımsız olarak hareket etmekle birlikte oyunculuk alanındaki tüm örgütlenmeler ile de dirsek temasında olmaya gayret gösteriyor. Özellikle dizi setlerindeki uzun çalışma saatleri, çocuk oyuncuların çalıştırılmasının düzenlenmesi ve çalışma koşullarının düzenlenmesi konularında yürüttüğü mücadelelerle dikkat çekiyor.