28. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri Belli Oldu

28. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri Belli Oldu

Tarafından avrsinema -
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Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen Onur Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. ‘Aziz Nesin Emek Ödülü’ İzzet Günay’a, ‘Sanat Çınarı Ödülü’ Ahmet Say’a, ‘Kitle İletişim Ödülü’ Oyuncular Sendikası’na verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğinde, Halkbank’ın ana sponsorluğunda yapılacak 28. Ankara Uluslararası Film Festivali, 20 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış gecesiyle başlayacak. 2017 yılı Onur Ödülleri, beyazperdenin tanınmış isimlerinin de hazır bulunacağı gecede sahiplerine takdim edilecek.

İzzet Günay

Oyunculuğa Dormen Tiyatrosu’nda başlayan İzzet Günay, 1957-1963 yılları arasında birçok oyunda rol aldı. 1958’de “Kırık Plak” filminde küçük bir rol ile sinema kariyerine başlayan oyuncu, ilk başrolünü 1964’de “Varan Bir” filminde oynadı. Aynı yıl “Ağaçlar Ayakta Ölür” filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu seçilen İzzet Günay’ı Türkiye sinemasının unutulmazları arasına sokan film ise “Vesikalı Yarim” oldu.  Yeşilçam’ın görkemli yıllarında rol aldığı onlarca film ile sinema tarihimizdeki yerini sağlamlaştırdı.

Ahmet Say

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nı yarım bırakıp Almanya’da basın yayın eğitiminin ardından yolu  Bingöl’ün dağ köylerine uzandı. Bingöl’de, üç yıl öğretmen ve halk eğitimcisi olarak çalıştı. Türkü, ağıt, masal ve destanlar derledi. Bir müzikolog ilgisiyle dinlediği her tınıdan bir insan öyküsü çıkardı. Müzikten edebiyata, dergilerden ansiklopediye, ressamların, tiyatrocuların, mimarların, sinemacıların, şairlerin ve devrimci politikacıların doldurduğu bir ilişkiler dünyasında Ahmet Say, o mekiğin ta kendisi olarak, bir “evrensel insan” olarak yaşamaktadır.

Oyuncular Sendikası

Oyuncular Sendikası herhangi bir örgütlenmenin devamı, parçası olarak değil, bağımsız olarak hareket etmekle birlikte oyunculuk alanındaki tüm örgütlenmeler ile de dirsek temasında olmaya gayret gösteriyor. Özellikle dizi setlerindeki uzun çalışma saatleri, çocuk oyuncuların çalıştırılmasının düzenlenmesi ve çalışma koşullarının düzenlenmesi konularında yürüttüğü mücadelelerle dikkat çekiyor.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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