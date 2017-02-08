Pera Film’de Sinemanın Köpek Kahramanları

Pera Film, sezona Kuyruklu Hikâyeler: Sinemanın Köpekleri programıyla devam ediyor. 10 – 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek program, yüzyıllar boyu insanın en sadık dostu olarak tanımlanan köpeklerin dünyanın farklı köşelerinden beyazperdeye yansıyan hikâyelerini bir araya getiriyor. İnsanların en yakın dostu köpeklerin hikâyeleri, bazen umudun, bazen isyanın simgesi olarak perdeye yansırken, onlar kimi zaman sahipleri için bir yaşama sebebi, kimi zaman da bizler için sahiplerini tanıma aracına dönüşüyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri sergisi süresince Pera Müzesi 10 film gösterecek.
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu.