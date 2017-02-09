Ankara Film Festivali’nde Jüri Başkanı Onur Ünlü

Ankara Film Festivali’nde Jüri Başkanı Onur Ünlü

Tarafından avrsinema -
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Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen ‘Ulusal Uzun’ film yarışması jürisinde yer alacak isimler belli oldu. Jüri başkanlığını ödüllü yönetmen Onur Ünlü üstlenecek. Jüride ayrıca yazar Emrah Serbes, oyuncu Nihal Yalçın, akademisyen Prof. Dr. Hasan Akbulut ve yapımcı Olena Yershova’da yer alacak. Jüri, 50.000 TL değerindeki en iyi film ve 10.000 TL değerindeki en iyi ilk film yönetmeni de dahil olmak üzere çeşitli dallarda verilecek ödüllerin hangi filmlere gideceğine karar verecek.

Bu sene ilk defa gerçekleşecek ‘Proje Geliştirme Desteği’ jürisi ise yapımcı ve dağıtımcı Marsel Kalvo, senarist ve yönetmen Deniz Akçay Katıksız ve yapımcı Nadir Öperli’den oluştu. Jüri projeleri değerlendirerek iki projenin her birine 30.000 TL geliştirme desteği verecek.

TOPLAM 190 BİN TL DESTEK VERİLECEK

Halkbank ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde 20-30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival bu yıl ‘ulusal uzun’, ‘belgesel’, ‘kısa’ ‘temalı kısa’ ve ‘proje geliştirme’ kategorilerinde toplamda 190.000 TL destek verecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 24 ŞUBAT 2017

28.Ankara Uluslararası Film Festivali’ne başvurmak isteyen sinemacılar, başvuru süreci başlayan yarışmaların detaylı bilgilerine www.filmfestankara.org.tr adresinden ulaşabilir, film başvurularını 24 Şubat 2017 tarihine kadar gerçekleştirebilirler.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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