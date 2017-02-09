Ankara Film Festivali’nde Jüri Başkanı Onur Ünlü

Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen ‘Ulusal Uzun’ film yarışması jürisinde yer alacak isimler belli oldu. Jüri başkanlığını ödüllü yönetmen Onur Ünlü üstlenecek. Jüride ayrıca yazar Emrah Serbes, oyuncu Nihal Yalçın, akademisyen Prof. Dr. Hasan Akbulut ve yapımcı Olena Yershova’da yer alacak. Jüri, 50.000 TL değerindeki en iyi film ve 10.000 TL değerindeki en iyi ilk film yönetmeni de dahil olmak üzere çeşitli dallarda verilecek ödüllerin hangi filmlere gideceğine karar verecek.

Bu sene ilk defa gerçekleşecek ‘Proje Geliştirme Desteği’ jürisi ise yapımcı ve dağıtımcı Marsel Kalvo, senarist ve yönetmen Deniz Akçay Katıksız ve yapımcı Nadir Öperli’den oluştu. Jüri projeleri değerlendirerek iki projenin her birine 30.000 TL geliştirme desteği verecek.

TOPLAM 190 BİN TL DESTEK VERİLECEK

Halkbank ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde 20-30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival bu yıl ‘ulusal uzun’, ‘belgesel’, ‘kısa’ ‘temalı kısa’ ve ‘proje geliştirme’ kategorilerinde toplamda 190.000 TL destek verecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 24 ŞUBAT 2017

28.Ankara Uluslararası Film Festivali’ne başvurmak isteyen sinemacılar, başvuru süreci başlayan yarışmaların detaylı bilgilerine www.filmfestankara.org.tr adresinden ulaşabilir, film başvurularını 24 Şubat 2017 tarihine kadar gerçekleştirebilirler.