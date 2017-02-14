15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

Filmmor Kadın Filmleri Festivali; 2003 yılında Kadınlar Sinema Yapıyor diyerek yola çıktı. 15 yılda, 500’ü aşkın filmi, 25 şehirde kadınlarla buluşturdu. Yeryüzünün her yerinden, 100’ü aşkın kadın sinemacıyı ağırladı. Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Kendine Ait Bir Cüzdan, Cinsiyetler gibi başlıklarda film gösterimlerinin yanı sıra, toplu gösterimler, özel bölümler, söyleşi, forum ve atölyelerle, Yeryüzünün çeşitli yerlerinden 50’yi aşkın kadını konuk etti; on binlerce kadın buluştu, söyleşti ve üretti.

15.Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali; 11-18 Mart 2017’de İstanbul’da, Fransız Kültür Merkezi’nde, başlayacak. İstanbul’un ardından Adana, Bodrum, Çanakkale, Giresun, Mersin ve İzmir’de sürecek. Festival 11 Mart – 30 Nisan arası 7 şehirde kadınlarla olacak.

15.Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde; Kadınların Sineması, Kadınların Sineması-Türkiye, Yeryüzünden Edilenler bölümleri; Christine Delphy – Feminist Değilim Ama… özel bölümü, Deepa Mehta – Yeryüzü Sineması toplu gösterimi; 41 film, atölyeler, forumlar ve söyleşiler var.

15.Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl tüm şehirlerde ücretsiz olacak. Festival, 7 şehirdeki tüm kadınları evin işi, şehrin hengamesi, hayat gailesinin ötesinde sinemada buluşmaya, dayanışmaya, festivale davet ediyor.