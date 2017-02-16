Jim Jarmusch’un Paterson Filmi Vizyona Giriyor

Jim Jarmusch’nin yönettiği ve Adam Driver, Golshifteh Farahani, Chasten Harmon ile Barry Shabaka Henley’in oynadığı Paterson, 24 Şubat 2017’de Başka Sinema dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
Künye:
Yönetmen: Jim Jarmusch
Oyuncular: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Chasten Harmon, Barry Shabaka Henley, William Jackson Harper, Rizwan Manji.
ABD, 2016, 113’
Dağıtım: Başka Sinema / İthalat: Filmartı Film
Gösterim Tarihi: 24 Şubat 2017
Sinopsis
Otobüs şoförü Paterson, eşi Laura ve Bulldog köpekleriyle beraber mütevazi bir hayat yaşamaktadır. Hayattaki en büyük tutkusu not defterine yazdığı şiirleridir. Laura’nın ise kendi dükkanını açıp orada kek satmak ve country şarkıcısı olmak gibi hayalleri vardır. Oysa Paterson, hayattan çok daha fazlasını beklemeden mutlu olmak ve her sabah 23 numaralı otobüsün direksiyonuna geçerek bir şair olarak kalmayı tercih etmektedir.
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu.