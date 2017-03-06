15. Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

15. Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

Tarafından avrsinema -
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15.Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 11 Mart’ta başlıyor. 17 ülkeden 42 filmin Türkiye’nin yedi ilinde gösterileceği festival, bugün İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

Festivalin açılışı ise KHK ile ihraç edilen Betül Celep’in 23 Ocak’tan beri eylemde olduğu Kadıköy Khalkedon meydanında 9 Mart saat 18.00’da gerçekleşecek.

Altın Bamya Ödülleri için bu sene oylama yapılmayacak ama Altın Bamya Film Akademisi, bu sene Türkiye sinemasını “bamyasız” bırakmayacağını ve ilerleyen günlerde bir sürpriz yapacağını söylüyor. 15. yılın “Mor Kamera: Umut Veren Kadın Sinemacı Ödülü” ise Koma Dam filmiyle Berîvan Akelma ve Yağmur Cihan’a verilecek.

Bu sene festival teması Gülten Akın’dan ilham aldı: “Aç avuçlarını sesini yükselt, gel dirilt değiştir.”

“Kadınların Sineması”, “Yeryüzünden Edilenler”, “Deepa Mehta- Yeryüzü Sineması”, “Feminist Değilim Ama…” bölümlerinden oluşan festivalde, kadın filmlerinin yanı sıra atölyeler ve forumlar da yer alıyor.

Atölyeler

Florence Tissot, Sylvie Tissot’un yaptığı Feminist Değilim Ama… – I’m Not a Feminist But…, Christine Delphy ile feminizmin, feminist mücadelenin geçmişi ve bugününe bakılan filmin gösterimi ardından; bu çok kullanılan ifade, bir çok kadın için feminist olarak anılmaktan imtina ederek eşitlik talebini ifade etme olanağı mı sağlıyor? gibi soruların tartışılacağı, Deli Kadın, Erktolia ve Filmmor’dan kadınlarla Feminist Değilim Ama… atölyesi var.

Festivaldeki diğer atölye, forum ve söyleşiler ise şöyle:

* Journo, Ekmek ve Gül, Sujin’den kadınlarla Kendine Ait Bir Medya atölyesi,

* CŞMD, KAMER, VAKAD’dan kadınlarla Şiddeti Anlamak forumu,

* 17+Alevi Kadınlar, Yeryüzü Kadınları ve TJA’dan ’nın kadınlarla Yeryüzünden Edilenler forumu,

* Türkiye’de Kadınların Sineması bölümünde filmleri yer alan yönetmenlerle Türkiye’de Kadınların Sineması forumu ve yönetmenlerle söyleşiler.

 

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avrsinema
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