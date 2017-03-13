Kaygı Filminin Yeni Teaser’ı Yayınlandı

Kaygı Filminin Yeni Teaser’ı Yayınlandı

Tarafından avrsinema -
115
0
PAYLAŞ


Dünya prömiyerini Berlinale’de yapan Ceylan Özgün Özçelik’in uzun metrajlı ilk filmi Kaygı Amerika prömiyerini 12 Mart Pazar günü South by Southwest Film Festivali’nde yaptı. Festivalin Global bölümünde gösterilen filmin 14 ve 16 Mart tarihlerinde iki gösterimi daha gerçekleştirilecek. Film, medya sektöründe çalışan bir kadının sürekli olarak bir şeyleri unutması ve medyanın çeşitli gündemlerle onun çevresinde olan bitenleri hatırlamasını engellemesi üzerine kurgulanmış bir psikolojik gerilim yapımı olarak öne çıkıyor.

PAYLAŞ
Önceki makaleIda
Sonraki makale36. İstanbul Film Festivali Programı Açıklandı
avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

İLGİLİ MAKALELERBU YAZARDAN DAHA FAZLASI

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK