Kaygı Filminin Yeni Teaser’ı Yayınlandı

Dünya prömiyerini Berlinale’de yapan Ceylan Özgün Özçelik’in uzun metrajlı ilk filmi Kaygı Amerika prömiyerini 12 Mart Pazar günü South by Southwest Film Festivali’nde yaptı. Festivalin Global bölümünde gösterilen filmin 14 ve 16 Mart tarihlerinde iki gösterimi daha gerçekleştirilecek. Film, medya sektöründe çalışan bir kadının sürekli olarak bir şeyleri unutması ve medyanın çeşitli gündemlerle onun çevresinde olan bitenleri hatırlamasını engellemesi üzerine kurgulanmış bir psikolojik gerilim yapımı olarak öne çıkıyor.
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu.