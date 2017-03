36. İstanbul Film Festivali Programı Açıklandı

36.İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflere ve gizli hazinelere yine 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filminden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşacak. Festival kapsamında, 11 gün boyunca, 21 bölümde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filminin gösteriminin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetlerden konserlere ve özel etkinliklere sinemayla dolu günler yaşanacak.

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (iki salon), Levent’te Cinemaximum Kanyon ve Kadıköy’de Rexx Sineması (iki salon) olmak üzere 9 salonda yapılacak. Festival gösterimleri 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak. Festivalin gece yarısı gösterimleri, 7 ve 8 Nisan’da yine 24.00’da yapılacak. Ayrıca 11 ve 12 Nisan’da 19.00 ve 21.30 seansları Zorlu Center Cinemaximum’da gerçekleştirilecek. Festivalin bu yıl öğrencilere de bir hediyesi var. Festivalde bu yıl, hamilerin desteğiyle, hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarındaki öğrenci biletleri 1 TL üzerinden satışa sunulacak.

ALTIN LALE ULUSLARARASI YARIŞMA

İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin büyük ödülü Altın Lale için, sinemaya yeni bakışlar temasını izleyen filmler yarışıyor. 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde

11 ülkeden 13 film yer alıyor.

İKSV’nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 25.000 avroluk para ödülüyle destekleniyor. Bu ödülün 10.000 avrosu Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 10.000 avrosu filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5.000 avrosu ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine verilecek.

Reha Erdem başkanlığındaki Uluslararası Altın Lale jürisinde yönetmen Syllas Tzoumerkas, senarist ve yapımcı Katayoon Shahabi, sinema yazarı Boyd Van Hoeij ve yönetmen Gabe Klinger yer alıyor.

Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:

Bu Ülke Bizim / This is Our Land / Lucas Belvaux (Fransa-Belçika)

Benim Mutlu Ailem / My Happy Family / Nana Ekvtimishvili, Simon Gros (Gürcistan-Almanya-Fransa)

Duvarlar Arasında / In Between / Maysaloun Hamoud (İsrail)

Elleri Olmayan Kız / The Girl Without Hands / Sébastien Laudenbach (Fransa)

Cinsler / Weirdos / Bruce McDonald (Kanada)

Lady Macbeth / William Oldroyd (İngiltere)

Zer / Kazım Öz (Türkiye-Almanya)

Ornitolog / The Ornithologist / João Pedro Rodrigues (Portekiz-Fransa-Brezilya)

Manifesto / Julian Rosefeldt (Almanya-Avustralya)

93 Yazı / Summer 1993 / Carla Simon (İspanya)

Ev / Home / Fien Troch (Belçika)

Kasting / Casting / Nicolas Wackerbarth (Almanya)

Hayvanlar / Animals / Greg Zglinski (İsviçre-Avusturya-Polonya)

SİNEMADA İNSAN HAKLARI: FACE AVRUPA KONSEYİ SİNEMA ÖDÜLÜ

Avrupa Konseyi işbirliğiyle 11 yıldır dünyada sadece İstanbul Film Festivali’nde verilen FACE Avrupa Konseyi Sinemada İnsan Hakları Yarışması bu yıl da devam ediyor. FACE Ödülü, Avrupa Konseyi ve Eurimages fonunun da ortak destek olduğu 10.000 avro para ödülü ve bir heykelcikten oluşuyor. FACE Jürisi’nde oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, Avrupa Konseyi Sözcü ve Basın Danışmanı Can Fişek, senarist ve yönetmen Jo Sol ve Eurimages fonu proje yöneticisi Susan Newman-Baudais yer alacak.

Sinemada İnsan Hakları yarışmasında yer alan filmler;

Halep’in Son Adamları / Last Men in Aleppo / Feras Fayyad, Steen Johannessen (Danimarka-Almanya)

Félicité / Alain Gomis (Fransa-Belçika-Senegal-Almanya-Lübnan)

Kol Saati / Slava / Glory / Kristina Grozeva, Petar Valchanov (Bulgaristan-Yunanistan)

Ayrılık / Raftan / Parting / Navid Mahmoudi (Afganistan-İran)

Newton / Amit Masurkar (Hindistan)

Sürgün / Exil / Exile / Rithy Panh (Fransa-Kamboçya)

Ben Senin Zencin Değilim / I Am Not Your Negro / Raoul Peck (ABD-Fransa-Belçika)

Amerika Meydanı / Plateia Amerikis / Amerika Square / Yannis Sakaridis (Yunanistan-Almanya-İngiltere)

Düğün / Noces / A Wedding / Stephan Streker (Belçika-Pakistan-Lüksemburg-Fransa)

Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk (Türkiye-Belçika)

ALTIN LALE ULUSAL YARIŞMA

Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2016-2017 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri yapılacak.

Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.

En İyi Film 150.000 TL, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu da 10.000’er TL ile ödüllendirilecek. Bu yıl da Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına 50.000 TL verilecek. Türk Tuborg A.Ş. ise En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 50.000 TL takdim edecek.

36.İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlenecek. Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri ise oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak.

Altın Lale Ulusal Yarışma Bölümünde yer alan filmler;

Taş / Orhan Eskiköy

İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer

Mahalle / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

Bütün Saadetler Mümkündür / Selman Kılıçaslan

Zer / Kazım Öz

Kaygı / Ceylan Özgün Özçelik

Mavi Sessizlik / Bülent Öztürk

Sarı Sıcak / Fikret Reyhan

Murtaza / Özgür Sevimli

Martı / Erkan Tunç

Tereddüt / Yeşim Ustaoğlu

Kırık Kalpler Bankası / Onur Ünlü

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmenler Federica Di Giacomo, Ayşe Polat, Lusin Dink yer alıyor. Gösterilecek belgesellerden 8 film Türkiye prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde yapacak.

Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:

Mana Mou İstanbul / Nihan Arısoy

Son Yaprak / Handan Erdil

Yeşil Kırmızı / Ersin Kana

Aşk Bitti / Mert Kaya

Sessizliğin Kardeşleri / Taylan Mintaş

Derdo Ana ve Ceviz Ağacı / Serdar Önal

Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Sedat Şahin, Murat Adıyaman

Ah / Mustafa Ünlü

Blue / Mehmet Sertan

Sinema Tutkunları ‘Cinemania’da Buluşacak

Sinema aşkından, “sinefil olmaktan”, “sinema tutkusundan” yola çıkan festivalin yeni bölümü Cinemania, sinema dünyasının en iyilerini, yıldızlarını, yol gösterenlerini, köşe taşlarını, anıtsal yapıtlarını tek çatı altında topluyor. Bu seçkide usta sinemacıların başyapıtları, kayıp, kült veya yeniden gündeme gelmiş klasiklerin 21. yüzyıl sinema izleyicisi için dijital restore edilmiş sinema kopyaları, sinema hakkında çekilmiş, sinemacıları veya sinema sanatını gündeme taşıyan ilgi çekici yapıtlar yer alacak.

Cinemania kapsamında yer alan filmler arasında usta yönetmen Abbas Kiarostami’nin geçen yıl aramızdan ayrılmadan hemen önce bitirdiği kısa filmi Take Me Home / Beni Eve Götür, bu filmle birlikte Kiarostami’nin birlikte çalıştığı kadim dostu, ressam ve fotoğraf sanatçısı Seyfullah Samadian’ın usta sinemacı hakkındaki belgeseli Abbas Kiarostami ile 76 Dakika, 15 Saniye, Yılmaz Güney’in Sinop Hapishanesi’nde yazdığı senaryodan Şerif Gören’in çektiği Yol Tarık Akan anısına, Francis Ford Coppola imzalı epik mafya filmi Baba Mithat Alam anısına, tüm zamanların en iyi korku filmlerinden, Dario Argento’nun Suspiria ve daha birçok çarpıcı yapım yer alıyor.

‘Nerdesin Aşkım?’

Aşkın ne yaşı ne de cinsiyeti olduğunun altını çizen, aşkı bulmanın, aramanın bin bir yolu olduğunu anlatan filmlerin bir araya geldiği Nerdesin Aşkım? seçkisinde gösterilecek filmler arasında dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan, 1950’lerden, hayatını kaybettiği 2012’ye kadar saygınlığı hiç azalmayan cesur, isyankâr, tabudeviren, efsane şarkıcı Chavela Vargas’ın hayatına mercek tutan Chavela, İrlandalı yazar ve yönetmen John Butler’ın kendi senaryosundan filme aldığı, etkileyici ve hareketli gençlik filmi Heartstone / Şeytan Tüyü, kült sinemacı Bruce LaBruce’un “siyaseten yanlış” kışkırtıcı, avangart, aşırı filmi, ilk gösterimini Berlin’de yapan The Misandrists / Erkek Düşmanları ve festival takipçilerinin Hawaii ve Kelebek ile hatırlayacağı Marco Berger’in, belgeselci Martín Farina ile birlikte yönettiği yeni filmi Taekwondo / Tekvando ve birçok çarpıcı yapım bulunuyor.

Festivalin Yıldızları Festival Galaları’nda

İstanbul Film Festivali’nin sevilen bölümlerinden Festival Galaları’nda, yıldızları usta yönetmenlerle buluşturan ve sezonun merakla beklenen 11 filmin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın başrolü Kristen Stewart’a teslim ettiği son filmi Personal Shopper / Hayalet Hikâyesi, Lisa Azuelos’un yönetmenliğini yaptığı ve ünlü şarkıcının trajik hayat öyküsünü anlatan Dalida, Fransız sinemasının beğenilen aktörü Guillaume Canet’un senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Rock’n Roll, başrollerinde Catherine Frot ile Catherine Deneuve’ün müthiş bir performans gösterdiği The Midwife / İki Kadın, dünyaca deniz tutkusuyla tanınan “Kaptan” Jacques Cousteau’nun oğlu Philippe ile ilişkisini anlatan The Odyssey / Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, usta oyuncu Stanley Tucci’nin yönettiği başrollerini Geoffrey Rush ile Armie Hammer’ın paylaştığı Final Portrait / Son Portre, Marc Webb’in imzasını taşıyan, başrolünde Chris Evans’ın yer aldığı Deha, İngiltere’nin en özgün yönetmenlerinden Ben Wheatley’nin yıldızlarla dolu son filmi Free Fire / Ateş Serbest, Jim Sheridan’ın yönettiği ve başrollerini Vanessa Redgrave ile Rooney Mara’nın paylaştığı The Secret Scripture / Saklı Kalanlar; İngiliz sinemasının en saygın kişiliklerinden, duayen oyuncu Ian McKellen’ın senaryosunu yazarak beyazperdeye taşıdığı ve başrolünü üstlendiği Shakespeare klasiği Richard III festivalin bu yılki gala filmlerinden.

Festivalin Usta Yönetmeni: Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları

Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşacak Fransız deneysel sinemasının ustalarından Vincent Dieutre’ün retrospektifi niteliği taşıyan “Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları” bölümünde Dieutre’ün retrospektifi niteliği taşıyan “Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları” bölümünde Dieutre’ün sinemayla çağdaş sanat, tiyatro, yerleştirme ve radyo arasındaki alanı zorlayan filmlerinden örnekler gösterilecek.