49. SİYAD Ödül Töreni

49. SİYAD Ödül Töreni

Tarafından avrsinema -
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Sinema Yazarları Derneği, 2016 Türkiye sinemasının En İyi’lerini belirledi. Şişli Belediyesi’nin katkılarıyla 15 Mart Çarşamba akşamı Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törende, belgesel ve kısa film dahil 15 dalda ödül kazanan film ve sanatçılar açıklanacak.

SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) üyeleri, 2016’da Türkiye’de vizyona giren 137 yerli yapımı, iki turlu oylama ile değerlendirerek, uzun metraj kurmaca filmlerin 12 dalda ‘en iyiler’ini seçti. Bu yılki törende ayrıca bir ilk gerçekleşerek, geçen yıl yaşama veda eden SİYAD onursal üyesi Giovanni Scognamillo’nun anısına Gio Fantastik Sinema Ödülü verilecek.

Törende bu ödüllerin yanı sıra, SİYAD Belgesel Kurulu ve SİYAD Kısa Film Kurulu’nun ön seçici olarak belirlediği altı belgesel ile beş kısa film arasında yapılan oylamanın sonuçları üzerinden En İyi Belgesel ve Kısa Film ödülleri ile Emek Ödülü’nün sahipleri açıklanacak; ayrıca belgesel yönetmeni Metin Kaya ve sinema oyuncusu Arzu Okay’a Onur Ödülleri verilecek.

Türkiye’de geçen yıl vizyona giren 227 yabancı film arasından SİYAD üyelerinin En İyi Yabancı Film olarak seçtiği Carol’ın ithalatçısı Fabula Films temsilcisi de ödülünü törende alacak.

Sunuculuğunu sinema, TV ve tiyatro oyuncusu Tuğrul Tülek’in üstlendiği törende, her ikisini de geçen yıl yitirdiğimiz Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı Karanlıkta Uyananlar (1964) ve Tarık Akan’ın başrolde oynadığı Çark (1987) isimli işçi sınıfı mücadelesi konulu filmlerin final sahnelerinden Barış Saydam tarafından kurgulanan bir seçki, Replikas ve Reverie Falls On All gruplarından tanınan müzisyen Burak Tamer’in canlı müzik performansı eşliğinde perdeye gelecek.

Törenin açılışında ise, 2009’da Selda Öztürk’ün eğitmenliğinde kurulan, çok sayıda kadının ritim ile kadın öykülerine ses verdiği bir grup olan Ritim Kolektif’in sunacağı bir dinleti gerçekleşecek.

49.SİYAD Ödül Töreni’nde ödüller, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Mustafa Alabora, Özcan Alper, Deniz Akçay Katıksız, Esme Madra, Yiğit Özşener, Tayfun Pirselimoğlu, Tilbe Saran, Burak Tamer, Ahmet Mümtaz Taylan, Durul Taylan, Yıldırım Türker, Özcan Vardar, Ahmet Soner, Hilmi Etikan, Yıldız Etikan, Sinema Emekçileri Sendikası Başkanı Zafer Ayden, Sinema Televizyon Sendikası Başkanı Gökhal Özgül ve Tuğrul Eryılmaz tarafından sahiplerine takdim edilecek.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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