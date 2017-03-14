Yeni Çıkanlar: Politik Kamera – Sinemada Komünizm Meselesine Eleştirel Bakışlar

Yeni Çıkanlar: Politik Kamera – Sinemada Komünizm Meselesine Eleştirel Bakışlar

Tarafından avrsinema -
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Politika ve sinema kelimeleri yan yana getirildiğinde ilk akla gelen ülkeler arasında genellikle Almanya, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, imgeler arasında ise Hitler, Stalin ve Hollywood yer alıyor. Konu sıklıkla komünizm, Sovyet sineması ve karşı örneği olarak da Hollywood sineması üzerinden ele alınıyor. Bu alışkanlığa bir alternatif sunan Politik Kamera: Sinemada Komünizm Meselesine Eleştirel Bakışlar, sinemada komünizm konusunu Sovyet merkezli değerlendirmenin fikri çıkmazlarına düşmemek için sınırları genişletiyor. Fransa, İtalya, Çin, Küba, Brezilya, Gürcistan, Yugoslavya, Macaristan, Doğu Almanya, Polonya, İspanya, hatta Amerika Birleşik Devletleri’nin deneyimlerini de konuya dahil ediyor.

Doğu Almanya ve Sovyet sinemaları konusunda uzman, akademisyen Kristian Feigelson’un yayıma hazırladığı, Türkçe baskısının önsözünü akademisyen ve yönetmen Mehmet Öztürk’ün yazdığı kitapta çeşitli ülke uzmanlarının kaleme aldığı eleştirel metinler yer alıyor. Okura yirminci yüzyılda sosyalizm deneyiminin Stalin dönemini ve Stalinci sinemalarını politik tarihle eşgüdümlü olarak izah eden bu makaleler, ilgi çekici, yeni ve ayrıntılı bilgiler sunuyor.

İki kısımdan oluşan kitabın ilk kısmında Sovyet deneyimi tüm yönleriyle ele alınırken ikinci kısmında farklı milletlerin, ülkelerin Stalin hakkındaki düşüncelerine yer veriliyor. Böylece okurun, politik hırslarla, yaptırımlarla yönetilen bir dünyada bazen mizah bazen ciddiyet bazen tarih hatta semboller aracılığıyla kendini var etmeyi sürdüren sinemanın, kültürel hayatın ve sanatın hem gücünü hem de kırılganlığını hissetmesini sağlıyor.

Bu kitap, politik sinemayla ilgilenen, komünizmle ilişkilendirilen filmleri şekillendiren düşünceyi merak eden, dönemin yönetmenleri başta olmak üzere film yapımında emeği geçenlerin süreçler hakkındaki fikirlerini, tutumlarını araştıran okurun makaleleri okurken bir yandan da sinematek hazzı almasını sağlıyor.

Politik Kamera: Sinemada Komünizm Meselesine Eleştirel Bakışlar

Kristian Feigelson

Hayalperest Yayınevi

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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