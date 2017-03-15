David Lynch: Yaşam Sanatı Vizyona Giriyor

Jon Nguyen, Rick Barnes ile Olivia Neergaard Holm’un yönettiği David Lynch: Yaşam Sanatı (David Lynch: The Art Life), 24 Mart 2017’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.
Film, 4 adet Oscar adaylığı bulunan efsanevi yönetmen David Lynch’in Amerika’nın küçük bir kasabasında başlayan çocukluk hayatından sanatla tanışma dönemine kadar olan hayatını anlatıyor. Sinema tarihine pek çok eşsiz başyapıt armağan eden kült yönetmenin bilinmeyen anlarına tanıklık ettiren film, ileride imza atacağı unutulmaz büyük ve kült eserlerinin ilham kaynaklarını keşfetmemize imkan sağlıyor.
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu.