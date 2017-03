28. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Dünya Sineması

Ankara Uluslararası Film Festivali, bu yıl da bol sürprizli bir programla 20-30 Nisan 2017 tarihleri arasında izleyicileri ile buluşacak.

Festivalin Dünya Sineması bu yıl; Anısına, Berlin’den Taze Taze, Bir Ülke: İspanya, Terence Davies Retrospektifi, Körleşme, Usta İşi ve Dünya Festivallerinden bölümlerinden oluşacak.

Anısına

‘Anısına’ bölümünde 10 sene önce aramızdan ayrılan Michelangelo Antonioni Passenger, Ingmar Bergman Smiles of a Summer Night filmleri ile anılırken; Abbas Kiarostami Close up, Andrzej Wajda Afterimage , Jacques Rivette ise La Bande des Quatre filmleri ile bu seçkide yer alacak.

Berlin’den Taze Taze

Festival, bu yıl Berlin Film Festivali’nde gösterilen ve yarışan filmleri “Berlin’den Taze Taze” bölümünde Ankara’ya taşıyacak. Berlin Film Festivali’nin açılışını yapan Etienne Comar’ın ilk filmi Django, ‘Altın Ayı’ ödülünü kazananan Macar yönetmen Ildikó Enyedi’nin filmi On Body and Soul, En iyi Senaryo ödülüne layık görülen Sebastian Lelio imzalı film A Fantastic Woman izleyici ile buluşacak. Seçkide gösterilecek diğer filmler; Agnieszka Holland – Spoor, Calin Peter Netzer – Ana , Mon Amour, Thomas Arslan – Bright Nights, Andres Veiel – Beuys.

Bir Ülke: İspanya

Dikkat çeken yapımları ile İspanyol sinemasının son 10 yılına “Bir Ülke” bölümünde hak ettiği ilgiyi veren festival, birbirinden renkli İspanyol yapımı film sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Başlıca filmler; David Trueba – Living Is Easy with Eyes Closed, Luis García Berlanga – The Executioner, Cesc Gay – Truman, Raúl Arévalo – The Fury of a Patient Man, Carlos Saura – Beyond Flamenco

Bir Retrospektif: Terence Davies

“Bir Retrospektif” bölümünde 1945 İngiltere doğumlu senarist, yönetmen, romancı ve oyuncu Terence Davies’in en bilinen filmleri yer alacak. Seyircinin beyazperdede izleme şansı bulacağı filmler; Distant Voices, Still Lives, On of Time and the City, A Quiet Passion, The Long Day Closes , Sunset Song, Terence Davies Trilogy.

Körleşme

Festivalin teması olarak belirlenen “Körleşme” bölümünde ise ders niteliğindeki filmler ile ‘Sinema bizi ne zaman körleştirir, seyircinin bakış açısı ile kameranın bakış açısı örtüşmediğinde ne olur” sorularına yanıt arayacak. Bu bölümün öne çıkan filmleri arasında Kirsten Johnson imzalı Cameraperson, Wim Wenders başyapıtı Paris Texas, Stanley Kubrick’in unutulmaz filmi A Clockwork Orange da yer alıyor.

Usta İşi

Dünya sinemasına katkı sağlamış usta yönetmenlerin filmlerinin gösterileceği bu bölümde Volker Schlöndorff – Return, To Montauk , Werner Herzog – Salt & Fire, Claire Simon – The Graduation, Chris Kraus – Bloom of Yesterday, Julian Rosefeldt – Manifesto, Jim Jarmusch – Gimme Danger filmleri izleyici ile bulaşmaya hazırlanıyor.

Dünya Festivallerinden

Festival her sene olduğu gibi bu sene de dünya festivallerinde gösterilmiş filmlere Ankara’da ev sahipliği yapmaya devam edecek. ‘Dünya Festivallerinden’ bölümü kapsamında gösterilecek filmlerden bazıları; Russudan Glurjidze – House Of Others, Sang-soo Hong – Yourself and Yours, Otto Bell – The Eagle Huntress, Mehrdad Oskouei – Starless Dreams, Vassilis Mazomenos – Lines, Kristina Grozeva, Petar Valchanov – Glory, Zhang Lu – A Quiet Dream, Hirokazu Koreeda – After the Storm.