Murat Düzgünoğlu’ndan Yeni Film

Murat Düzgünoğlu, yeni filminin çekimlerini tamamladı. Adana ve çevresinde yapılan çekimler üç hafta sürdü.

Yönetmen Murat Düzgünoğlu’nun senaryosunu Melik Saraçoğlu ile birlikte yazdığı filmin yapımcılığını Fikirtepe Film üstleniyor. Görüntü Yönetmeni Şafak Ildız, Sanat Yönetmeni ise bol ödüllü bir isim olan Osman Özcan. Oyuncu kadrosunda Muhammet Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten, Muhammet Cangören, Kübra Kip ve Bülent Düzgünoğlu yer alıyor.

Mahir, çocukluğunda yaşadığı ve abisinin ölümüyle sonuçlanan trajik bir olay nedeniyle yıllardır uzak olduğu köyüne babasından kalan portakal tarlasını satmak için gelir. Ancak işler umduğu gibi gitmez… Beynindeki tümörle günden güne ölüme yaklaşan ve ölüm korkusuyla başetmeye çalışan Mahir, ölmüş abisini karşısında bulur! Halef, Mahir’in abisi olduğunu iddia etmektedir…

2008 yılında çektiği ilk filmi “Hayatın Tuzu” ile Bursa Uluslararası İpek Yolu Film Festivali’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ alan Murat Düzgünoğlu, ikinci filmi “Neden Tarkovski Olamıyorum?” ile 21. Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Yılmaz Güney Ödülü” ve “Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü” kazanmıştı. Film yurtiçi ve yurtdışında birçok festivale katıldı.