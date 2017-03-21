TÜRVAK’ta Giovanni Scognamillo Sergisi

TÜRVAK (Türker İnanoğlu Vakfı) Sinema-Tiyatro Müzesi, 08 Ekim 2016’da aramızdan ayrılan değerli sinema eleştirmeni, tarihçi, yazar ve çevirmen Giovanni Scognamillo’nun anısına düzenlediği Giovanni Scognamillo “Türk Sinemasının Levanten Beyoğlu Kontu” sergisi ile etkinliklerine devam ediyor. 05 Nisan 2017’de Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesi olan TÜRVAK (Türker İnanoğlu Vakfı) Sinema-Tiyatro Müzesi’nde açılışı yapılacak olan sergi; Scognamillo’nun 68 yıllık sinema geçmişine ve onun gündelik hayatın monoton yapısını kıran yaratıcı, renkli ve fantastik kişiliğine odaklanıyor.

“Türk Sinemasının Levanten Beyoğlu Kontu”’nda yazara ait illüstrasyonlar, fotoğraflar, portreleri, yazdığı kitaplar, çalışma masası ve sandalyesi, daktilosu, dinozorlar, vampirler ve fantastik roman ve sinema karakterlerden oluşan oyuncak koleksiyonu, drakula pelerini, günlük hayatta kullandığı özel eşyaları, yüzükleri, kuru kafa koleksiyonu ve yazdığı şiirleri yer alıyor.

Levanten Şövalye, Beyoğlu Kontu Giovanni

Yaratıkların ve canavarların babası nam-ı diğer “Levanten Şövalye” ya da “Beyoğlu Kontu” Giovanni Scognamillo’nun sinemayla kurduğu ilişki daha 3 yaşındayken El Hamra sinemasının müdürü olan babası Levanten Leone Scognamillo ile başladı. Profesyonel sinema yazarlığı hayatına 1948 yılında birçok farklı ülkedeki Spettacolo, Successo, Ita Cinematografia, Bianco e Nero, Kinematograph Weekly, Cinemonde, Le Cinema Europeen, International Film Guide ve Movie Marketing yayınları ile başlayan Scognamillo, Türkiye’de ise ilk olarak 1961 yılında Akşam gazetesinde sinema eleştirisi yazmaya başladı. Daha sonra meslek hayatı boyunca özellikle İstanbul ve Beyoğlu üzerine olmak üzere Yön, Akis, Yeni Sinema, Ses, Hayat, Güneş, TV’de 7 Gün, Yedinci Sanat, Beyaz Perde, Yeni İnsan Yeni Sinema, Yeni Film, Altyazı, Yeni Sinema, Seyir, Strip, Sonsuz Kare, Sinema 65, Ulusal Sinema, Bravo, Video-Sinema gibi gazete ve dergilerde yazdı. Hayatı boyunca fantastik, bilimkurgu ve korku edebiyatı, sinema tarihi ve biyografi türlerinde 45 kitap yazdı ve yabancı dilden Türkçeye 11 kitap çevirdi. Bunlardan en önemlileri “Türk Sinema Tarihi”, “Canavarlar Yaratıklar Manyaklar”, “Fantastik Türk Sineması”, “Cadde-i Kebir’de Sinema”, “Batı Sinemasında Türkiye ve Türkler”ve “Bay Sinema Türker İnanoğlu”’dur. Kitaplarının yanı sıra yazar, 1979 yılında Erler Film’de başladığı “Dış İlişkiler Müdürü” görevine yine Erler Film’in kardeş kurumu olan Ulusal Video Televizyon A.Ş’de Program Müdürü olarak devam etti ve 1988 yılında emekli oldu.

Scognamilo, İstanbul Film Festivali “Onur Ödülü”, Ankara Film Festivali “Aziz Nesin Emek Ödülü”, İzmir Film Festivali “Emek Ödülü”, Siyad “Emek Ödülü”, “İtalyan Kültür Enstitüsü Ödülü”, “Beyoğlu Yazarları Ödülü”, “Sinema ve Tarih Buluşmaları Ödülü” almaya layık görüldü.

2012’den beri Fantazya Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) her yıl üstad Giovanni Scognamillo adına “GIO Ödülleri”’ni düzenlemektedir. Ayrıca Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) fantastik film dalında ödüllerini bu yıldan itibaren onursal üyesi olan Scognamillo’ya atfetmiştir.