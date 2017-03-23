28. Ankara FF Ulusal Uzun Yarışma Filmleri Belli Oldu

28. Ankara FF Ulusal Uzun Yarışma Filmleri Belli Oldu

Tarafından avrsinema -
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28.Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışmasına başvuran 41 film arasından Gülden Treske, Şenay Aydemir ve Şeyma Balcı’dan oluşan ön jürinin değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçen 11 film belirlendi.

Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek gösterimlerde Onur Ünlü’nün jüri başkanlığında, Nihal Yalçın, Emrah Serbes, Olena Yershova ve Hasan Akbulut’tan oluşan seçiciler kurulu filmleri izleyici ile birlikte izleyecek. Yönetmenlerinin de katılımları ile gerçekleştirilecek gösterimler sonrası söyleşi imkanı da olacak.

Bu sene ulusal uzun film yarışmasında yer alacak filmlerden En İyi Film ödülünü alan filmin yapımcısına 50.000 TL, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülünü kazanan filmin yönetmenine ise 10.000 TL verilecek.

28.Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışma Filmleri

 (Film adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır)

  1. Albüm, Yö Mehmet Can Mertoğlu
  2. Babamın Kanatları, Yö Kıvanç Sezer
  3. Genco, Yö Ali Kemal Çınar
  4. Kaygı, Yön. Ceylan Özgün Özçelik
  5. Koca Dünya, Yön. Reha Erdem
  6. Martı, Yö Erkan Tunç
  7. Rüzgarda Salınan Nilüfer, Yö Seren Yüce
  8. Rüya, Yö Derviş Zaim
  9. Siyah Karga, Yö Tayfur Aydın
  10. Taş, Yö Orhan Eskiköy
  11. Zer, Yö Kazım Öz

 

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avrsinema
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