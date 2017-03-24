Onur Ünlü Yeni Filminin Çekimlerine Başladı

En son 2014 yılında vizyona giren İtirazım Var filmini izlediğimiz Onur Ünlü, arka arkaya yeni filmler çekmeye devam ediyor. Yönetmen, İtirazım Var filminden sonra henüz gösterimi yapılmayan Kırık Kalpler Bankası ve Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok isimli filmleri bitirmişti. 36. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapacak olan Kırık Kalpler Bankası’nı beklerken, geçtiğimiz günlerde Onur Ünlü resmi instagram hesabından Leyla ile Mecnun’un yapımcılarından olan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Pınar Odabaş Aktuğ’a ithaf edeceği yeni filmi Put Şeylere başladığını duyurdu.
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu.