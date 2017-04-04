TSA Türk Sinemasını Dünyaya Açıyor

Türk Sineması Araştırmaları (TSA) sitesine İngilizce dil seçeneği ekleniyor. 1 Mayıs 2017 itibarıyla İngilizce olarak da ulaşılabilecek sitede film, kişi, kitap, makale ve tezlerin künyeleri dışında, Türk sinemasıyla ilgili güncel haberler, gişe ve hasılat rakamları, özgün makale ve söyleşiler dünyanın her yerinden sinemaseverlerin ve araştırmacıların ilgisine sunulacak.

Osmanlı’dan başlayarak Türk sinemasına dair yazılı, görsel ve işitsel tüm materyali titiz bir araştırmayla ele alarak künye bilgilerinin oluşturulduğu Türk Sineması Araştırmaları (TSA), İngilizce dil seçeneğiyle uluslararası alanda Türk sinemasının tanınırlığını arttırmayı hedefliyor. Bilim ve Sanat Vakfı tarafından, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje sonucunda 1 Mayıs 2017 itibarıyla tsa.org.tr adresi üzerinden İngilizce yayın başlayacak.

Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) ve İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile üç yıl önce yayına başlayan site, Türk sinemasıyla ilgili mevcut bilgi, belge ve materyallere tek bir kaynak üzerinden ulaşma imkânı sunuyor. İngilizce dil seçeneğiyle TSA, uluslararası alanda Türk sinemasının dünyaca bilinirliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Filmlerle ilgili geniş künye, sinopsis, etiket ve mekân bilgilerini içeren, yönetmen, oyuncu ve set ekiplerinin biyografilerine ulaşılabilen, film ve kişilerle ilgili büyük bir görsel arşive sahip olan TSA, aynı zamanda geniş makale havuzuyla araştırmacıların da yoğun ilgisini çekiyor. Sitenin İngilizce dil seçeneğinde film, kişi, kitap, makale ve tezlerin künyeleri dışında, Türk sinemasıyla ilgili güncel haberler, gişe ve hasılat rakamları, özgün makale ve söyleşiler de yer alacak. Ayrıca Osmanlı’da Sinema, Fantastik Türk Filmleri, Türk Korku Sineması, Belgesel Sinema gibi çeşitli kategorilerde özgün içerikler de dünyanın her yerinden sinemaseverlerin ve araştırmacıların ilgisine sunulacak.