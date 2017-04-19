Sıradışı Yönetmenlerin İlk Uzun Metrajları İstanbul Modern Sinema’da

Günümüz sinemasının sıra dışı yönetmenleri, ilk uzun metrajlı filmleriyle İstanbul Modern Sinema’nın konuğu oluyor. İlk Uzun Metrajım adlı program 20-23 Nisan’da izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A. Ş’nin katkıları ve Français du Monde – ADFE Istanbul işbirliğiyle günümüz yönetmenlerinin kariyerlerinin başında çektikleri ilk uzun metrajlı filmlere odaklanan bir program sunuyor.

İlk Uzun Metrajım adlı programda Fransız sinemasının yirmi yıldır belgeselden kurmacaya farklı türler arasında gezinen ve her zaman gerçekliğin özünü yakalamaya çalışan sıra dışı yönetmeni Claire Simon’un ilk filmi ve kendi filmleri arasından seçtiği üç uzun metraj filmi izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenin babasının en yakın arkadaşı olan Dr. Bouvier’yi emekli olmadan bir kaç ay önce kamerasıyla takip etmeye başladığı ve bu tecrübeli doktorun hastalarına karşı insancıl yaklaşımını konu alan ilk uzun metrajı Hastalar (Les Patients, 1990) adlı belgeselinin yanı sıra Tanrının Ofisi (Les Bureaux De Dieu, 2008) ve Kuzey Garı (Gare Du Nord, 2013) adlı filmleri de programda yer alıyor.

İlk Uzun Metrajım’da izlenebilecek diğer bir ilk film ise Belçikalı yönetmen Joachim Lafosse’dan 2004 yılında Locarno film festivalinde Altın Leopar’a aday göserilen Kendine Has Delilik (Folie Privée, 2004).

Simon ile söyleşi

Program kapsamında ayrıca 20 Nisan Perşembe günü Aile Planlaması filminin gösteriminin hemen ardından, saat 17.15’te Claire Simon ile bir söyleşi de gerçekleşecek. 23 Nisan Pazar günü saat 17.45’te ise Kendine Has Delilik filminin ardından yapımcı Eric Van Zuylen sinemaseverlerle bir araya gelecek.

İlk Uzun Metrafım Programı

HASTALAR (LES PATIENTS), 1990

Yönetmen: Claire Simon

Oyuncular: Jean-Marie Bouvier

Claire Simon’un ilk filmi olan bu belgesel, emekli olmak üzere olan bir doktorun hastaları ile olan örnek ilişkisini konu alıyor. Küçük bir taşra kentinde çalışan Dr. Bouvier, kalın çerçeveli gözlükleri, koyu renk takım elbisesi ve sempatikliğiyle bir roman karakteri gibi. İşine gösterdiği özveri ve hastalarına herşeyden önce merhamet ve sevgiyle yaklaşan doktorun, karşısında kim olursa olsun önyargısız tutumu adeta yönetmenin filmine de yansıyor. Tıpkı doktor Bouvier’nin hastalarına yaklaşımı gibi o da konuya merak, sevgi ve mizah duygusu ile yaklaşıyor. Belgesel en çok da insanlığın çetrefilli doğasına yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

YABANCI MADDE (SINON, OUI), 1997

Yönetmen: Claire Simon

Oyuncular: Catherine Mendez, Emmanuel Clarke, Lou Castel

Kocasını istemeyerek de olsa hamile olduğuna inandıran Magali, kocasının kürtaj isteğini reddeder. Zaman içinde pek de parlak gitmeyen evliliklerinin düzelmesine ve Magali’nin hasta babasının hayata daha çok bağlanmasına da yol açan bu yalana kendisi bile inanır. Ne yaparsa yapsın, doğruyu bir türlü söyleyemez. Claire Simon’un ilk uzun metrajlı filmi olan Yabancı Madde, insanın kendine dair algısı ile başkaları tarafından algılanması ikilemini perdeye taşıyarak asırlık bir tartışmaya da parmak basıyor.

AİLE PLANLAMASI (LES BUREAUX DE DIEU), 2008

Yönetmen: Claire Simon

Oyuncular: Anne Alvaro, Nathalie Baye, Michel Boujenah

Paris’in işlek bir aile planlama merkezinde bir araya gelen her yaştan, etnik kökenden ve dinden kadının merkezdeki danışmanlarla olan sohbetlerini konu alan film, Claire Simon’un hasta ve doktor ilişkisine odaklandığı Hastalar belgeseline göz kırpıyor. Aileleriyle seks konusunu konuşamayan genç, erkek arkadaşı bakire olduğuna dair kanıt isteyen kız, evlilik dışı ilişkisini kocasının öğrenmesinden korkan kadın ve onları dinledikten sonra balkonda birbirlerine danışan uzmanlar… Tanınmış oyuncular ile amatörler, belgesel ile kurmaca arasındaki çizginin ustalıkla kaybolduğu filmde bir araya geliyor.

KUZEY GARI (GARE DU NORD), 2013

Yönetmen: Claire Simon

Oyuncular: Nicole Garcia, Reda Kateb, François Damiens

Kuzey Garı, Paris’in kuzeyinin merkezi haline gelmiş aynı adlı garda hayatları kafeler, tüneller ve terminaller arasında gidip gelirken kesişen yolculara odaklanıyor. İki yabancı arasında filizlenen bir aşk hikayesi olarak başlayan film, modern Fransa’nın sürekli değişen sosyal ve etnik yüzünü de başarılı bir anlatımla gözler önüne seriyor.

KENDİNE HAS DELİLİK (FOLIE PRIVÉE), 2004

Yönetmen: Joachim Lafosse

Oyuncular: Mathias Wertz, Vincent Cahay, Kris Cuppens

Yakında eski karısı olmak üzere olan kadına hala aşık olan ve boşaltmaya söz verdiği evi bir türlü boşaltmayan psikolojik dengesi bozulmuş bir adam yirmi dört saat içinde etrafındaki herkesin kaderini değiştirecektir. Belçika asıllı Joachim Lafosse’un ilk uzun metrajlı filmi, Euripides’in Medea’sından esinlenerek sinemaya uyarlanmış trajik bir aile dramı.

KELİMELERİN ÖTESİNDE, JOACHIM LAFOSSE’UN SİNEMASI

(AU DELA DES MOTS DE JOACHIM LAFOSSE), 2013

Yönetmen: Luc Jabon

Luc Jabon bu belgeselinde, ünlü sinema okulu IAD’de senaryo yazımı dersinde öğrencisi olan kırklı yaşlarındaki Joachim Lafosse’un yönetmenlik kariyerini perdeye taşıyor. İnsan hikayelerine odaklanmaktan başka derdi olmayan Lafosse, insanın zayıf noktaları, şiddete olan eğilimi, kırılganlığı, bir arada olma ve barış içinde yaşamaya olan arzusunu tüm filmlerinde odağına alıyor. Filmde, on beş yıl içinde yedi uzun metrajlı filme imza atan yönetmenin sürekli kendini geliştirmesine tanık oluyoruz.