Eskimeyen Türk Filmleri Yeniden Beyazperdede

Eskimeyen Türk Filmleri Yeniden Beyazperdede

Tarafından avrsinema -
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Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (TSA) ve İstanbul Modern Sinema işbirliği, Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ve Fanatik Film’in katkılarıyla Türk sinemasının eskimeyen filmleri yeniden beyazperde ile buluşacak. 08 – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Eskimeyen Filmler” adı altında gerçekleşecek program kapsamında Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden modern Türk sinemasının ödüllü filmlerine kadar 22 film yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Eskimeyen Filmler programında Klasikler, Gizli Hazineler, Toplumsal Gerçekçi Sinema ve Yeni Türk Sineması olmak üzere dört ana başlık bulunuyor. Bu dört başlık altında Atıf Yılmaz, Derviş Zaim, Duygu Sağıroğlu, Ertem Eğilmez, Ertem Göreç, Halit Refiğ, Lütfi Akad, Memduh Ün, Metin Erksan, Özcan Alper ve Semih Kaplanoğlu gibi Türk sinemasının önemli yönetmenlerinin imzasını taşıyan filmlere yer verilecek. Program kapsamında ayrıca “Türk Sineması’nda Toplumsal Gerçekçilik”, “Yeşilçam’da Nostalji ve Melodram” ve “Türk Sineması’nda Yeni Arayışlar” başlıklarıyla üç panel de düzenlenecek. Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarının yer alacağı programda, panellerle birlikte Yeşilçam’ın günümüzde insanların duygu topografyalarında nasıl karşılık bulduğu da tartışılacak.

Program 8 Mayıs Pazartesi günü Bilim ve Sanat Vakfı’nda, siyah-beyaz bir polisiye olan Yılmaz Ali (1940), Lütfi Akad’ın Halide Edip uyarlaması Vurun Kahpeye (1949) filmlerinin gösterimiyle başlayacak. Zeki Ökten’in yönettiği Kadir İnanır’ın başrolünü üstlendiği Askerin Dönüşü, bir Ahmet Hamdi Tanpınar uyarlaması olan Metin Erksan imzalı Geçmiş Zaman Elbiseleri (1973), Memduh Ün’ün Üç Arkadaş (1958), Atıf Yılmaz’ın Ah Güzel İstanbul (1966), İlyas Salman ve Şener Şen’in başrollerinde oynadığı Sinan Çetin filmi Çiçek Abbas (1982), Semih Kaplanoğlu’nun Altın Ayı ödüllü Bal (2010) filmi ve Derviş Zaim’in Gölgeler ve Suretler’i (2011) gibi Türk sinemasının kült filmleri programda yer alıyor.

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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