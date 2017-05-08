Kaygı Vizyona Giriyor

Ceylan Özgün Özçelik’in ilk uzun metrajlı filmi Kaygı, İstanbul ve Ankara Film Festivali’nden sonra Başka Sinema’da 12 Mayıs Cuma günü gösterime giriyor.
Sinopsis
Haber kanalında kurgucu olarak çalışan 30’lu yaşlarındaki Hasret uzun süredir aynı kâbusu görmektedir. Tekrarlayan kâbusla aklına bir soru düşer: Annesiyle babası trafik kazasında ölmemiş olabilir mi? Toplumsal bellek ve etki alanları temeline oturan psikolojik gerilim Kaygı, müzisyen anne-babası 20 yıl önce trafik kazasında ölen bir kadının kâbusuyla ilerliyor. Hasret, gerçekle sanrının paslaştığı tekinsiz bir ülkede yaşıyor. Geçmişini hafızasında arıyor.
Ödüller
* South by Soutwest Film Festivali – LUNA Gamechanger Ödülü
* 28. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Yarışma
Jüri Özel Ödülü – Ceylan Özgün Özçelik
En İyi Sanat Yönetmeni - Kerem Ardahan, Sıla Karaca
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu.