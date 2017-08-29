Malatya’da Andrei Zvyagintsev Retrospektifi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, iktidar kavramı ve insan ilişkilerine odaklanan filmleriyle festivallerde dikkat çeken Andrey Zvyagintsev’i sinemaseverlerle buluşturacak. Ülkesi Rusya’nın güçlü sinema geleneğini 2000’li yıllara taşıyan genç kuşağın temsilcisi olarak öncülük eden Zvyagintsev’in imza attığı beş film, Dönüş (Vozvrashchenie), Sürgün (Izgnanie), Elena, Leviathan ve 2017 Cannes Film Festivali Jüri Ödüllü son filmi Sevgisiz (Loveless) Malatya’da gösterilecek.
İlk uzun metrajlı filmi Dönüş, (2003) dünya prömiyerini yaptığı 60. Venedik Film Festivali’nde olay yaratan ve Altın Aslan başta olmak üzere beş ödül kazanan Zvyagintsev, o günden beri çektiği her filmle olağanüstü başarılar kaydetti. Rus sinemasının büyük ustası Andrey Tarkovsky’in bıraktığı yerden geleneği yenileyerek devam ettirecek bir yönetmen olarak Avrupa sineması tarafından kucaklandı. Zvyagintsev, 15 yıldır günümüz Rusyası’na tanıklık eden, değişen ideolojiyle birlikte devlet ve din kavramlarının insanlar üzerindeki etkilerini irdeleyen, dozunu çok iyi ayarladığı siyasal ve toplumsal eleştirinin yanı sıra dil ve estetikte üstün düzeylere ulaşan bir yönetmen olarak yerini koruyor.