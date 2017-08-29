Malatya’da Andrei Zvyagintsev Retrospektifi

Malatya’da Andrei Zvyagintsev Retrospektifi

Tarafından avrsinema -
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, iktidar kavramı ve insan ilişkilerine odaklanan filmleriyle festivallerde dikkat çeken Andrey Zvyagintsev’i sinemaseverlerle buluşturacak. Ülkesi Rusya’nın güçlü sinema geleneğini 2000’li yıllara taşıyan genç kuşağın temsilcisi olarak öncülük eden Zvyagintsev’in imza attığı beş film, Dönüş (Vozvrashchenie), Sürgün (Izgnanie), Elena, Leviathan ve 2017 Cannes Film Festivali Jüri Ödüllü son filmi Sevgisiz (Loveless) Malatya’da gösterilecek.

İlk uzun metrajlı filmi Dönüş, (2003) dünya prömiyerini yaptığı 60. Venedik Film Festivali’nde olay yaratan ve Altın Aslan başta olmak üzere beş ödül kazanan Zvyagintsev, o günden beri çektiği her filmle olağanüstü başarılar kaydetti. Rus sinemasının büyük ustası Andrey Tarkovsky’in bıraktığı yerden geleneği yenileyerek devam ettirecek bir yönetmen olarak Avrupa sineması tarafından kucaklandı. Zvyagintsev, 15 yıldır günümüz Rusyası’na tanıklık eden, değişen ideolojiyle birlikte devlet ve din kavramlarının insanlar üzerindeki etkilerini irdeleyen, dozunu çok iyi ayarladığı siyasal ve toplumsal eleştirinin yanı sıra dil ve estetikte üstün düzeylere ulaşan bir yönetmen olarak yerini koruyor.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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