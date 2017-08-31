Yaşar Kemal Efsanesi Adana’da

“Yaşar Kemal Efsanesi” Adana Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapıyor. Yaşar Kemal belgesel filmi ilk kez seyirciyle memleketinde buluşuyor.

Yaşar Kemal’le dostluğu uzun yıllara dayanan oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın çektiği filmde büyük yazar Yaşar Kemal’in doğumundan ölümüne tüm hayatı, kendi ağzından ve hayatına yakın tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla aktarılıyor. Efsane yazarın hayatının dönüm noktalarını beyaz perdeye taşıyan filmde, Yaşar Kemal’in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntülerinden, yüzlerce saatlik kaynaklardan derlenmiş ses kayıtlarından ve binlerce sayfalık dokümandan yararlanıldı.

Ara Güler, Arif Keskiner, Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Aziz Nesin, Türkan Şoray ve Atıf Yılmaz gibi yazarın yakın dostlarının anlatımlarıyla yer aldığı filmi Halil Ergün seslendirdi.

Filmde Yaşar Kemal’in bestelenmiş şiirleri de ünlü isimler tarafından seslendiriliyor. Film, Efsane yazar Yaşar Kemal’e saygı duruşu olarak ilk kez kendi memleketinde Adana seyircisiyle buluşuyor.