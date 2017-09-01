Farhadi Yeni Filminin Çekimlerine Başladı

Farhadi Yeni Filminin Çekimlerine Başladı

Tarafından avrsinema -
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Son filmi Satıcı ile Oscar kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi İspanyolca olacak yeni filmi Everybody Knows’un çekimlerine Madrid’te başladı.

Javier Bardem, Ricardo Darin ve Penelope Cruz gibi İspanyolca konuşan oyuncuların başrollerini paylaştığı filmin çekimleri geçen hafta Madrid kentinde başladı. Çekimlerin on dört hafta sürmesi bekleniyor. Filmde, Buenos Aires’ten İspanya’ya, kökenlerine doğru yolculuk yapan ve bu yolculuk sonrasında hayatı değişmeye başlayan Carolina isimli bir kadının hikâyesi anlatılıyor. Filmde, Farhadi’nin set ekibi de İspanyollardan oluşuyor.

 

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avrsinema
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