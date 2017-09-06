Sinematek’te Film Analizi Atölyesi Başlıyor

Moda’daki Sinematek Derneği’nde sinema yazarı Barış Saydam eğitmenliğinde Film Analizi eğitimleri 24 Eylül’de yeni atölyelerle yeni dönemde de devam ediyor.

Sinema akımları, sinema kuramları, sinema tarihine geçmiş auteur yönetmenler ve sinema tarihinden klasiklerle şekillenen Film Analizi atölyeleri dört ayrı program dâhilinde sene boyunca Moda’daki Sinematek Derneği’nde sürüyor.

Film Analizi 1, 2A, 2B ve 3 şeklinde dört ayrı bölümden oluşan eğitim programında, öncelikle sinemaseverlerin sinemanın doğuşundan günümüze kadarki süreç içinde sinema akımları çerçevesinde sinema tarihinin klasiklerini analiz ederek film analizine giriş yapması hedefleniyor. Daha sonraki atölyelerde ise, katılımcılar Hitchcock, Bergman, Bunuel, Tarkovski, Kieslowski, Lynch, Kiyarüstemi, Bresson, Haneke, Godard ve Lars von Trier gibi auteur yönetmenlerin filmlerini Barış Saydam’ın eğitmenliğinde analiz ediyor.

Film Yapımı ve Yönetmenlik, Senaryo, Kurgu, Kamera Önü Oyunculuk ve Belgesel Film Yapımı gibi çeşitli atölyelerin de yapılacağı Moda’daki Sinematek Derneği hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sinematek.org adresini ziyaret edebilirsiniz.