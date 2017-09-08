KısaKes Film Festivali Başlıyor

KısaKes Film Festivali Başlıyor

Tarafından avrsinema -
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Bu yıl 25-30 Eylül tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kısa Film Festivali’nin programı açıklandı.

25 Eylül Pazartesi günü Ortaköy Feriye Sineması’nda tüm sinemaseverlere kapılarını açacak olan festival, ilk gününde atölyeler kapsamında Türkiye’nin en yenilikçi yönetmenlerinden olan İlker Canikligil ve ustalık sınıfı kapsamında 20. Century Fox’un ilk kadın uluslararası distribütörü Sydney Levine’i ağırlayacak.

Festivalin ikinci günü, atölyeler kapsamında çeşitli festivallerde filmlerini sunmuş olan Nefes Polat, sık sık yönetmen Nuri Bilge Ceylan’la ortak çalışan ünlü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, ustalık sınıfında ise ödüllü bağımsız yapımcı Bronwyn Cornelius konuk olacak. Festivalin üçüncü gününde ise, atölyelerde VR Film Yönetmeni ve Yapımcısı Pierre Lapeyrade, Pitching Platformu Finalist Sunumları ve Yarışma Seçkisi olacak. 28 Eylül Perşembe, BluTV’nin İçerik Yöneticisi Sarp Kalfaoğlu’yla ile Yayıncılığın Değişimi, Muhsin Akgün Partisi, Pierre Lepeyrade ile VR Kurgusu, Pitching Finalist Sunumları ve Türkiye’nin Kısaları gösterimi olacak.

29 Eylül Cuma günü festival kapanışı; Kapanış Kokteyli, Kapanış Partisi ve Can Çelikay’ın sunumuyla Ödül Töreniyle Zorlu PSM Skylounge’da gerçekleştirilecek. Ödül töreninde KısaKes2017 yarışma ve pitching ödülleri sahipleriyle buluşacak ve The Away Days sahne alacak. Festivalin son günü 30 Eylül Cumartesi ise Feriye Sineması’nda Jüri Söyleşisi, 90’ların Çocukları Gösterimi, Türkiye’nin Kısaları Gösterimi, Özel Seçki, Yarışma Seçkisi ve S(h)orts of Life ile 6 günlük serüven son bulacak.

Festival hakkında daha detaylı bilgilendirme için www.kisakes.org‘dan festival programına ve detaylarına ulaşılabilir.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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