Sofra Sırları Vizyona Giriyor

Sofra Sırları Vizyona Giriyor

Tarafından avrsinema -
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Ümit Ünal’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı son filmi Sofra Sırları gösterime çıkmayı bekliyor.

Dokuz, Ara ve Nar gibi filmlerin yönetmeni Ünal, yapımcılığını Sinan Yabgu Ünal ve Servan Güney’in üstlendiği son filminde, RTNT Film, Anka Film ve Chantier Films ortaklığı bulunuyor. Başrollerinde Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy ve Emrah Kolukısa gibi isimlerin yer film, taşrada yaşayan sıradan bir ev hanımının yavaş yavaş gerçeklik sınırlarının dışına çıkmasını konu alıyor.

Ümit Ünal filmle ilgili Film Hafızası sitesinde verdiği söyleşide şunları söylüyor:“Hikâye, bir kara komedi. Yani çok ciddi, gerilim dolu, dramatik yanları da var ama bir yanda da komik, absürt tarafları da var. Yemek filmi denen bir tür var sinemada. Bu biraz da Türk yemekleri hakkında bir yemek filmi. Kafayı yemek pişirmeye takmış bir Türk kadını, sıradan bir ev hanımı yani, bir taşra şehrinde yaşıyor kocasıyla beraber. Onun yavaş yavaş gerçeklik sınırlarının dışına çıkışı olarak tarif edebilirim.”

Kara komedi türünde olacak filmin gösterim tarihi ise 27 Ekim 2017.

 

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avrsinema
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