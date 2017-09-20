18. İzmir Kısa Film Festivali

18. İzmir Kısa Film Festivali

Tarafından avrsinema -
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İZMİR’in en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan ve sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde başvurular sona erdi. 72 ülkeden toplam 1570 film Altın Kedi ödülleri için başvuruda bulundu. Bu yıl jüri başkanlığını başarılı yönetmen Derviş Zaim‘in yapacağı festivalin ana gösterim merkezleri de Fransız Kültür Merkezi ve Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat olacak.

Coşkusu salonlardan taşan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nin bu yıl da keyifle gerçekleştirilebilmesi için en önemli aşamalardan biri de tamamlandı ve geri sayıma başlandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayını sanat şölenine dönüştüren 17’inci Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali için yapılan yerli ve yabancı yüzlerce başvuru, kent için bir gurur kaynağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Bornova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi’nin katkıları ile hazırlıkları tüm hızıyla süren 18. festival için, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde yarışmak üzere 1570 film başvuruda bulundu. Kare Film organizasyonunda, 07-12 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları ile de rengarenk bir program sunulacak.

JÜRİ BAŞKANI DERVİŞ ZAİM

Hazırlıklar tüm yoğunluğu ile sürerken, jüri başkanı da belli oldu. Ön jüri değerlendirmesi sonunda finalist olarak belirlenen filmler, Tabutta Röveşata, Balık ve Filler ve Çimen gibi unutulmaz filmlerin ödüllü yönetmeni Derviş Zaim başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek.

SİNEMASEVERLERİ 400’ÜN ÜZERİNDE FİLM BEKLİYOR

Yerel yönetimler ve üniversitelerin desteğiyle tüm şehre yayılan festivalde 400’ün üzerinde film yer alması bekleniyor. İran’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülkeden yoğun ilgi gören festivalin ana gösterim salonları Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Sanat Merkezi olacak.

Altın Kedi Ödülleri için yarışmak üzere finale kalan filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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