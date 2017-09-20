18. İzmir Kısa Film Festivali

İZMİR’in en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan ve sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde başvurular sona erdi. 72 ülkeden toplam 1570 film Altın Kedi ödülleri için başvuruda bulundu. Bu yıl jüri başkanlığını başarılı yönetmen Derviş Zaim‘in yapacağı festivalin ana gösterim merkezleri de Fransız Kültür Merkezi ve Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat olacak.

Coşkusu salonlardan taşan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nin bu yıl da keyifle gerçekleştirilebilmesi için en önemli aşamalardan biri de tamamlandı ve geri sayıma başlandı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayını sanat şölenine dönüştüren 17’inci Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali için yapılan yerli ve yabancı yüzlerce başvuru, kent için bir gurur kaynağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Bornova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi’nin katkıları ile hazırlıkları tüm hızıyla süren 18. festival için, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde yarışmak üzere 1570 film başvuruda bulundu. Kare Film organizasyonunda, 07-12 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları ile de rengarenk bir program sunulacak.

JÜRİ BAŞKANI DERVİŞ ZAİM

Hazırlıklar tüm yoğunluğu ile sürerken, jüri başkanı da belli oldu. Ön jüri değerlendirmesi sonunda finalist olarak belirlenen filmler, Tabutta Röveşata, Balık ve Filler ve Çimen gibi unutulmaz filmlerin ödüllü yönetmeni Derviş Zaim başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek.

SİNEMASEVERLERİ 400’ÜN ÜZERİNDE FİLM BEKLİYOR

Yerel yönetimler ve üniversitelerin desteğiyle tüm şehre yayılan festivalde 400’ün üzerinde film yer alması bekleniyor. İran’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülkeden yoğun ilgi gören festivalin ana gösterim salonları Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Sanat Merkezi olacak.

Altın Kedi Ödülleri için yarışmak üzere finale kalan filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.