Metin Erksan Anma Etkinliği Düzenleniyor

Sinema Genel Müdürlüğü ve SESAM işbirliğiyle 26-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Metin Erksan Anma Etkinlikleri kapsamında yönetmenin beş filmi gösterilecek.
Beş gün sürecek etkinlikte her gün yönetmenin bir filmi yeniden beyazperdede seyircilerle buluşacak. Film gösterimlerinin yanı sıra, yönetmeninin filmlerinin afişlerinden oluşan bir afiş sergisi, Necip Sarıcı, Kurtuluş Kayalı, Hülya Koçyiğit ve Yılmaz Atadeniz gibi isimlerin katılacağı çeşitli seminerler de düzenlenecek. Etkinliklerin tamamı Beyoğlu’ndaki Grand Pera’da yapılacak.
Program ise şu şekilde;
26 Eylül Salı
11.00 Açılış Konuşması
12.00 Mahalle Arkadaşları
14.00 Afiş Sergisi Açılışı
27 Eylül Çarşamba
12.00 Kuyu
14:30 Seminer (Necip Sarıcı, Tülip Karamanbey, Kurtuluş Kayalı, Engin Çağlar, Yılmaz Atadeniz, Agah Özgüç)