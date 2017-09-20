Metin Erksan Anma Etkinliği Düzenleniyor

Metin Erksan Anma Etkinliği Düzenleniyor

Tarafından avrsinema -
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Sinema Genel Müdürlüğü ve SESAM işbirliğiyle 26-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Metin Erksan Anma Etkinlikleri kapsamında yönetmenin beş filmi gösterilecek.

Beş gün sürecek etkinlikte her gün yönetmenin bir filmi yeniden beyazperdede seyircilerle buluşacak. Film gösterimlerinin yanı sıra, yönetmeninin filmlerinin afişlerinden oluşan bir afiş sergisi, Necip Sarıcı, Kurtuluş Kayalı, Hülya Koçyiğit ve Yılmaz Atadeniz gibi isimlerin katılacağı çeşitli seminerler de düzenlenecek. Etkinliklerin tamamı Beyoğlu’ndaki Grand Pera’da yapılacak.

Program ise şu şekilde;

26 Eylül Salı

11.00 Açılış Konuşması

12.00 Mahalle Arkadaşları

14.00 Afiş Sergisi Açılışı

 

27 Eylül Çarşamba

12.00 Kuyu

14:30 Seminer (Necip Sarıcı, Tülip Karamanbey, Kurtuluş Kayalı, Engin Çağlar, Yılmaz Atadeniz, Agah Özgüç)

 

28 Eylül Perşembe

12.00 Sevmek Zamanı

14:30 Seminer (Yılmaz Atadeniz, Süleyman Saim Tekcan, Ertem Göreç, Cihan Aktaş, Demet Gül)

 

29 Eylül Cuma

12.00 Susuz Yaz

14.30 Seminer (Hülya Koçyiğit, Safa Önal, Kurtuluş Kayalı, Ertem Göreç, Özlem Havuzlu, Kaya Ererez, Yılmaz Atadeniz)

 

30 Eylül Cumartesi

12.00 Yılanların Öcü

14.30 Kapanış

 

Film Gösterimleri: Grand Pera Salon 7

Afiş Sergisi: Grand Pera Fuaye (5. Kat)

Seminer: Grand Pera Tiyatro Salonu

*Gösterim ve seminerler ücretsizdir.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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