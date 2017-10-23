23. Gezici Festival

Ankara Sinema Derneği’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival, 1-14 Aralık 2017 tarihleri arasında 23’üncü kez sinemayı şehir şehir dolaştırıyor. Festivalin, bu yılki durakları Ankara, Sinop ve Kastamonu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin ilk durağı Ankara. 1-7 Aralık tarihleri arasında, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nde başkentli sinemaseverlerle buluşacak olan Gezici Festival, 8-11 Aralık tarihleri arasında Telvin Sanat Akademi’nin katkılarıyla Sinop’ta konaklayacak ve 12-14 Aralık tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun katkılarıyla Kastamonu’da bu yılın yolculuğunu tamamlayacak.

Gezici Festival, 23’üncü yılında sinema tutkunlarına hitap eden zengin bir içeriğe sahip. Festivalin değişmeyen bölümlerinden Dünya Sineması, her zaman olduğu gibi filmlerin Türkiye’deki ilk gösterimlerini üç kentte birden seyircilerle buluşturacak. Dünyada bu yıl düzenlenen festivallerde öne çıkan yapıtları içeren festivalin bu bölümü, İran’dan Çin’e; Filistin’den Meksika’ya değişik coğrafyaların yapıtlarını bir araya getirecek. Bir diğer sürekli bölüm olan Türkiye 2017 ise, ulusal ve uluslararası festivallerde beğeni toplayan filmleri bir araya getirmekle yetinmeyip film ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşecek çeşitli atölye ve söyleşileri de içerecek. Kısa Filmler ve Çocuk Filmleri gösterimleri ise her yıl olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl, Çocuk Filmleri bölümü Kanada’dan örnekleri ağırlayacak.

Oyuncu ve yazar Ercan Kesal’in Sinemanın Gücü ve Sinemada Adalet-Vicdan Olgusu, başlığını taşıyan seçkisinin yanı sıra Il Cinema Ritrovato film festivaliyle işbirliği içinde Guy Borlee, İtalyan Usülü Evlilik ve Boşanma başlığı altında toplanan “İtalyan tarzı komedi”nin üç örneğini izleyiciye sunacak. Geçmişin sinemasında bugünün dertlerine dair bir başka özel bölüm, Amerikan Film Enstitüsü’nden Mimi Brody’nin seçkisiyle karşımıza çıkacak.

Festivalin özel bölümleri kapsamında, Sessiz Divalar: Zamansız ve İsyankâr başlığı altında, Eye Film Müzesi sessiz film küratörlerinden Elif Röngen-Kaynakçı sinemaseverleri, canlı müzik eşliğinde iki sıradışı filmi izlemeye davet edecek.

Gezici Festival’in son yıllardaki klasikleşen bölümlerinden biri haline gelen, güncel sanat alanında işler üreten sanatçılar ile festival izleyicisini buluşturan bölümün bu yılki sanatçı konuğu İsrail’den Guy Ben Ner.