5. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması Belli Oldu

5. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması Belli Oldu

Tarafından avrsinema -
95
0
PAYLAŞ

17 Kasım’da başlayacak 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında yarışacak filmler belli oldu. Saraybosnalı ünlü yönetmen Aida Begiç jüri başkanlığında gerçekleşecek Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Cannes’dan Locarno’ya, Berlin’den Venedik’e, pek çok festivalden ödüllerle dönmüş 8 film yarışacak. Almanya’dan Gürcistan’a, Litvanya’dan Güney Kore’ye, dünyanın dört bir ülkesinden bir araya gelmiş 10 kısa kurmaca ve 8 kısa belgesel film ise, toplamda 45.000 TL değerindeki ödüller için kısa film jürisinin karşısına çıkacak.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 17-26 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin uluslarası yarışma filmleri de açıklandı. Almanya’dan Gürcistan’a, Litvanya’dan Güney Kore’ye, dünyanın dört bir yanından uzun, kısa kurmaca ve kısa belgesellerin yarışacağı festival, İstanbullu sinemaseverlere dünyanın filmini getirecek.

Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki tüm filmler Türkiye prömiyelerini  Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak. Brezilya, Fransa, Gürcistan, İran, İtalya, Kırgızistan, Romanya ve Rusya’dan toplam 8 filmin yer alacağı yarışmanın jüri başkanlığını ise, “Snow”, “Children of Sarajevo” gibi filmleriyle tanıdığımız, Saraybosnalı ünlü kadın yönetmen Aida Begic üstlenecek. Yarışmada bir film 50.000 TL değerindeki Büyük Ödül’e uzanırken; ayrıca, erkek oyuncu, kadın oyuncu, senaryo, sinematografi ve kurgu dallarında toplamda 100.000 TL’yi aşkın para değerinde ödül dağıtılacak.

İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Parviz Shahbazi’nin dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde yarışan ve iki genç sevgilinin birlikte olabilmek için ailelerinden kaçmalarını ve başlarına gelen çeşitli olayları incelikli bir kurguyla anlatan filmi “Malaria”; bol ödüllü ilk filmi “Apache” ile eleştirmenlerden övgüler toplamış Fransız yönetmen Thierry de Peretti’nin Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nda yarışan, huzursuz edici ikinci filmi “A Violent Life” ve “Corn Island/Mısır Adası” filmi ile tanınan Gürcü yönetmen George Ovashvili’nin dünya prömiyerini Karlovy Vary’de yapan ve devrik bir devlet başkanının siyasi mücadelesini anlatan son filmi “Khibula”, yönetmenlerin takipçilerinin yarışmadan özellikle kaçırmaması gereken filmler.

Yeni yönetmenleri keşfetme vakti

Bu yıl yarışma seçkisinde ilk filmler dikkat çekiyor. İtalyan yönetmen Andrea Magnani’nin Locarno’da yarışan, aşırı kilo problemi nedeniyle gokart aracına artık binemeyecek hale gelen bir yarışçının kara komedi hikâyesini anlattığı “Easy”; Brezilyalı yönetmen Davi Pretto’nun Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde görücüye çıkan, Brezilya Ödülleri’nde En İyi Film seçlilen ve insan, doğa ve mülkiyet konularını başarılı ve etkileyici bir görsellikle anlatan filmi “Rifle”; Kırgız Bakyt Mukul ve Dastan Zhapar ikilisinin Montreal World Film Festivali’nden En İyi İlk Film Ödülü’yle dönen draması “A Father’s Will”, kısa filmleriyle Berlin ve Cannes film festivallerinde aldığı ödüllerle tanınan, genç kuşak Romen yönetmenlerden Cristi Iftime’nin dünya prömiyerini yaptığı Karlovy Vary’den Fedeora Ödülü’nü alan filmi “Marita” ve Rus yönetmen Ivan Bolotnikov’un Şanghay Film Festivali’nde Cristian Mungiu başkanlığındaki jüriden En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödülleriyle dönmüş biyografik filmi “Kharms”, yeni yönetmenleri keşfetmek isteyen sinemaseverleri bekliyor.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

  • A Father’s Will / Bakyt Mukul, Dastan Zhapar Uulu – Kırgızistan
  • A Violent Life / Thierry De Peretti – Fransa
  • Easy / Andrea Magnani – Ukrayna, İtalya
  • Kharms / Ivan Bolotnikov – Rusya, Litvanya, Makedonya
  • Khibula / George Ovashvili – Gürcistan, Almanya, Fransa
  • Malaria / Parviz Shahbazi – İran
  • Marita / Cristi Iftime – Romanya
  • Rifle / Davi Pretto – Brezilya

Biletler mobilet’te!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 17-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Programın 2 Kasım’da açıklanacağı festivalin biletleri ise aynı gün mobilet.com’da satışa sunulacak.

 

PAYLAŞ
Önceki makale23. Gezici Festival
Sonraki makaleUlusal Yarışma’da Put Şeylere Gösterildi
avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

İLGİLİ MAKALELERBU YAZARDAN DAHA FAZLASI

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK