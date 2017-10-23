5. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması Belli Oldu

17 Kasım’da başlayacak 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında yarışacak filmler belli oldu. Saraybosnalı ünlü yönetmen Aida Begiç jüri başkanlığında gerçekleşecek Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Cannes’dan Locarno’ya, Berlin’den Venedik’e, pek çok festivalden ödüllerle dönmüş 8 film yarışacak. Almanya’dan Gürcistan’a, Litvanya’dan Güney Kore’ye, dünyanın dört bir ülkesinden bir araya gelmiş 10 kısa kurmaca ve 8 kısa belgesel film ise, toplamda 45.000 TL değerindeki ödüller için kısa film jürisinin karşısına çıkacak.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 17-26 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin uluslarası yarışma filmleri de açıklandı. Almanya’dan Gürcistan’a, Litvanya’dan Güney Kore’ye, dünyanın dört bir yanından uzun, kısa kurmaca ve kısa belgesellerin yarışacağı festival, İstanbullu sinemaseverlere dünyanın filmini getirecek.

Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki tüm filmler Türkiye prömiyelerini Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak. Brezilya, Fransa, Gürcistan, İran, İtalya, Kırgızistan, Romanya ve Rusya’dan toplam 8 filmin yer alacağı yarışmanın jüri başkanlığını ise, “Snow”, “Children of Sarajevo” gibi filmleriyle tanıdığımız, Saraybosnalı ünlü kadın yönetmen Aida Begic üstlenecek. Yarışmada bir film 50.000 TL değerindeki Büyük Ödül’e uzanırken; ayrıca, erkek oyuncu, kadın oyuncu, senaryo, sinematografi ve kurgu dallarında toplamda 100.000 TL’yi aşkın para değerinde ödül dağıtılacak.

İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Parviz Shahbazi’nin dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde yarışan ve iki genç sevgilinin birlikte olabilmek için ailelerinden kaçmalarını ve başlarına gelen çeşitli olayları incelikli bir kurguyla anlatan filmi “Malaria”; bol ödüllü ilk filmi “Apache” ile eleştirmenlerden övgüler toplamış Fransız yönetmen Thierry de Peretti’nin Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nda yarışan, huzursuz edici ikinci filmi “A Violent Life” ve “Corn Island/Mısır Adası” filmi ile tanınan Gürcü yönetmen George Ovashvili’nin dünya prömiyerini Karlovy Vary’de yapan ve devrik bir devlet başkanının siyasi mücadelesini anlatan son filmi “Khibula”, yönetmenlerin takipçilerinin yarışmadan özellikle kaçırmaması gereken filmler.

Yeni yönetmenleri keşfetme vakti

Bu yıl yarışma seçkisinde ilk filmler dikkat çekiyor. İtalyan yönetmen Andrea Magnani’nin Locarno’da yarışan, aşırı kilo problemi nedeniyle gokart aracına artık binemeyecek hale gelen bir yarışçının kara komedi hikâyesini anlattığı “Easy”; Brezilyalı yönetmen Davi Pretto’nun Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde görücüye çıkan, Brezilya Ödülleri’nde En İyi Film seçlilen ve insan, doğa ve mülkiyet konularını başarılı ve etkileyici bir görsellikle anlatan filmi “Rifle”; Kırgız Bakyt Mukul ve Dastan Zhapar ikilisinin Montreal World Film Festivali’nden En İyi İlk Film Ödülü’yle dönen draması “A Father’s Will”, kısa filmleriyle Berlin ve Cannes film festivallerinde aldığı ödüllerle tanınan, genç kuşak Romen yönetmenlerden Cristi Iftime’nin dünya prömiyerini yaptığı Karlovy Vary’den Fedeora Ödülü’nü alan filmi “Marita” ve Rus yönetmen Ivan Bolotnikov’un Şanghay Film Festivali’nde Cristian Mungiu başkanlığındaki jüriden En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödülleriyle dönmüş biyografik filmi “Kharms”, yeni yönetmenleri keşfetmek isteyen sinemaseverleri bekliyor.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

A Father’s Will / Bakyt Mukul, Dastan Zhapar Uulu – Kırgızistan

A Violent Life / Thierry De Peretti – Fransa

Easy / Andrea Magnani – Ukrayna, İtalya

Kharms / Ivan Bolotnikov – Rusya, Litvanya, Makedonya

Khibula / George Ovashvili – Gürcistan, Almanya, Fransa

Malaria / Parviz Shahbazi – İran

Marita / Cristi Iftime – Romanya

Rifle / Davi Pretto – Brezilya

Biletler mobilet’te!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 17-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Programın 2 Kasım’da açıklanacağı festivalin biletleri ise aynı gün mobilet.com’da satışa sunulacak.