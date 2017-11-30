Tolga Karaçelik’in Yeni Filmi Sundance’ta

Yönetmen Tolga Karaçelik, “Sarmaşık”tan sonra yeni filmi “Kelebekler” ile bir kez daha bağımsız filmlerin ‘kalesi’ Sundance Film Festivali’ne seçildi!
Karaçelik; üst üste iki projesiyle, dünyanın en önemli beş festivali arasında gösterilen Sundance Film Festivali’ne seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Tolga Karaçelik’in “Kelebekler”i; 18-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde gerçekleşecek Sundance Film Festivali 2018’de ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde yarışacak.
Birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alan “Kelebekler”de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular rol alıyor.