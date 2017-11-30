Yeni Bir Kiyarüstemi Kitabı Çıktı

Yeni Bir Kiyarüstemi Kitabı Çıktı

Tarafından avrsinema -
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Yeni kurulan yayınevlerinden Redingot Kitap, Paul Cronin’in Abbas Kiyarüstemi’yle yolculuklarından ve yönetmenin söyleşilerinden derlediği Abbas Kiyarüstemi ile Sinema Dersleri isimli kitabı, Mike Leigh’in önsözüyle yayınladı.

Abbas Kiyarüstemi’nin ölümünden kısa bir süre önce orijinali yayınlanan eserde, Werner Herzog, Errol Morris ve Roman Polanski ile ilgili söyleşi kitapları hazırlayan Paul Cronin, Kiyarüstemi’nin tüm dünyada yaptığı workshoplar, söyleşiler ve programlardan yönetmenin sinema üzerine düşüncelerini derliyor.

İngiliz yönetmen Mike Leigh kitabın önsözünde, Kiyarüstemi ve sinemasından şu şekilde bahsediyor:“Abbas’ın ilmi ve güçlüklerle kazanılmış ferasetinin bir kısmı tatlının içindeki meyve parçacıkları misali bu ilham veren kitapta sunulmuştur. Şahsi, pratik, profesyonel, nüktedan, duygusal, felsefi, artistik ve teknik; her biri gelecek vaat eden bir yönetmen için derinlemesine yararlı. Abbas, bizlere usul usul rehberlik ederken hakikatimizi bulabilmek için kendimizle baş başa bırakıyor. Dolayısıyla bu kitabın film literatürünün temel taşı olması muhakkak.”

Cronin ise kitabı hazırlarken yaşadığı deneyimi şöyle ifade ediyor:“Biz, Kiyarüstemi’nin eğitsel toplantılarına katılan, onunla seyahat etme fırsatını yakalayan ve coşkularından keyif alan şanslı acemi ve yardımcılar, Marlene Dietrich’in Orson Welles ile beraber zaman geçirdikten sonra ‘onunla konuşurken sulanan bir bitki gibi hissediyorum’ sözünü tekrarlıyoruz. (…) Sonsuz bir kaynaktır kendisi, katıldığım atölye çalışmaları boyunca düşüncelerini sürekli olarak ince ayrıntıları ve üslubuyla beraber iletirdi.”

 

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avrsinema

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