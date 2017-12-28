Beykoz Kundura Film Günleri: Karlar Altında Kâbuslar

Geçtiğimiz yaz Restore Film Günleri ile film gösterimlerine başlayan Beykoz Kundura bu kez kış filmlerini seyirciyle buluşturuyor. Beykoz Kundura’nın soğuk lodosunun sertliğinden, loş sokaklarından ilham alan, kar, kâbus ve mahsur kalma temalarından yola çıkan program sinema tarihinden üç başyapıtı bir araya getiriyor. Karlar Altında Kâbuslar, hikayeleri, dünyaları, türleri apayrı üç filmi 20 Ocak Cumartesi günü Beykoz Kundura’da sinemaseverlere sunuyor. Eski fabrika çalışanlarının bir dönem sinema olarak kullandığı eski Lastik Revizyon binasında gösterilecek filmlerin biletleri 25 Aralık haftasından itibaren Mobilet üzerinden satışa çıkacak.

Bu özel programda korku sinemasının zirvesi Stanley Kubrick şaheseri Cinnet / The Shining, John Carpenter imzalı bilimkurgu-korku klasiği Şey / The Thing ve Harold Ramis’in sinir bozucu komedi harikası Bugün Aslında Dündü / Groundhog Day yer alıyor. Rocky dağlarında bir otel, Antarktika’da bir araştırma istasyonu, şehirden uzakta bir kasaba… Hikâyeleri, dünyaları, türleri apayrı olan, farklı zamanlarda çekilen bu üç filmi bir araya getiren şey kâbuslarındaki çıkışsızlık duygusu. Tek mekana sıkışan ve mahsur kalan karakterlerin karlar altındaki kâbusları Beykoz Kundura’da birleşiyor.

Televizyon ve sinema sektörüne hizmet veren plato Beykoz Kundura, ilk etkinliğini geçtiğimiz yaz Ağustos ayında düzenlemişti. 5-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yeni Kundura terasında düzenlenen etkinlikte restore filmler, canlı müzik eşliğinde izleyiciyle buluşmuştu. Bugün Yıldırım Holding bünyesinde sürdürdüğü plato faaliyetlerine bir yenisini ekleme hazırlığı içinde olan Beykoz Kundura, 2018 sonunda açılması planlanan sinema ve tiyatro salonu projesi ile bölgede kültür sanat alanında öncü bir merkez olmayı hedefliyor.

Program

20 Ocak 2018 / Cumartesi

14:00 Kapı Açılış

15.00 Bugün Aslında Dündü / Groundhog Day 101’

17:45 Şey / The Thing 109’

21:00 Cinnet / The Shining 146’