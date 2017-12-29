Oscar’ın Yabancıları Başka Sinema ve İstanbul Modern’de

Başka Sinema İstanbul Modern Sinema işbirliğiyle 90. Akademi Ödülleri’nde “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor. Üç yıldır düzenlenen program çerçevesinde, bu heyecanlı çekişmede adı öne çıkan yapımlar, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor.

Filmler 12-14 Ocak tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi SineBU, Kadıköy Rexx ve Ankara Kızılay Sinemalarında gösterilecektir. İstanbul Modern’deki gösterimler 11-21 Ocak tarihleri arasında yapılacaktır.

ARJANTİN:

Zama / Yönetmen: Lucrecia Martel

İspanyolca; Türkçe altyazılı

Antonio di Benedetto’nun 1956 tarihli aynı adlı varoluşçu romanından beyazperdeye uyarlanan film, İspanya’nın sömürgesi olduğu 18. yüzyılda Paraguay’da geçiyor. Sömürge yetkilisi Diego de Zama, memleketinden ve ailesinden uzak, bir şekilde terfi etmeyi beklediği bu uzak diyarda bir sonuç almadan beklemekten, şiddete bulanmış adaletten, hayalini kurduğu kahramanlığa hiç ulaşamamaktan bunalıyor

AVUSTURYA:

Mutlu Son / Happy End / Yönetmen: Michael Haneke

Fransızca, İngilizce; Türkçe altyazılı

Fransa’nın kuzeyindeki Calais’de görünüşte oldukça rahat ve zengin bir şekilde yaşayan Laurent ailesinin hayatı, beklenmedik olaylar sonucu hayatlarına giren Eve’in gelmesi ile rayından çıkar. Bitmek bilmeyen aile sorunları ve yıllarca özenle sakladıkları sırları artık başa çıkılabilecek gibi değildir.

BELÇİKA:

Sadakat / Racer and the Jailbird / Yönetmen: Michaël R. Roskam

Fransızca; Türkçe altyazılı

Filmde mafya mensubu gangster Gino, zengin olduğu kadar başına buyruk yarış pilotu Bénédicte’e âşık olur. Her şeyi göze alarak birlikteliklerini sürdüren Gino ile Bénédicte yazgılarını yenebilecekler midir?

İSPANYA:

’93 Yazı / Summer 1993 / Yönetmen: Carla Simón

Katalanca; Türkçe altyazılı

Annesiyle babası hayatlarını kaybedince dayısıyla yengesi altı yaşındaki Frida’yı taşradaki evlerine, yanlarına alırlar. Annesinin hasretini içinden atamayan Frida gecelerini dua ederek, gündüzlerini ise yeni ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışarak geçirir.

İSRAİL:

Foxtrot / Yönetmen: Samuel Maoz

İbranice, Arapça, Almanca; Türkçe altyazılı

Film, askerdeki oğlunun ölüm haberini alan bir babanın yas sürecinde akrabalar ve ordu yetkililerinden bunalarak bir öfke nöbetine tutulması ile başlıyor ve sürprizlerle ilerliyor.

İSVEÇ:

Kare / The Square / Yönetmen: Robert Östlund

İngilizce, İsveççe, Danca; Türkçe altyazılı

Christian, bir çağdaş sanat müzesinin saygı duyulan küratörüdür. Bir sonraki şovu, yanından geçenleri başkaları için fedakarlığa davet eden, onlara sorumlu insanlar olduklarını hatırlatan “KARE” isminde bir enstalasyondur. Ancak bazen prensiplerinize uygun adımlar atmanız zordur: Christian’ın, telefonunun çalınmasına verdiği aptalca tepki onu, utanç verici durumlara düşürecektir.

LÜBNAN:

Hakaret / The Insult / Yönetmen: Ziad Doueiri

Arapça; Türkçe altyazılı

Filmde Lübnanlı Hıristiyan Tony ile Filistinli inşaat ustası Yaser bir tamirat yüzünden kavgaya tutuşuyor. Tony, Yaser’e hakaret edince Yaser bir yumrukla karşılık veriyor; mesele mahkemeye düşünce bütün ülke ayağa kalkıyor.

MACARİSTAN:

Beden ve Ruh / On Body and Soul / Yönetmen: Ildikó Enyedi

Macarca; Türkça altyazılı

Bir mezbahada yöneticilik yapan ve pek de konuşkan sayılmayan Endre’nin hayatı, mezbahayı denetlemek için gelen Maria’nın ortaya çıkması ile tamamen değişir. Endre, görür görmez etkilendiği Maria’ya karşı olan duygularını kendine bile söyleyemez. Fabrikada gerçekleşen hırsızlık olayının soruşturması devam ederken bu iki insan aslında her gece kimsenin bilmediği bir alemde buluşmaktadır.

NORVEÇ:

Thelma/ Yönetmen: Joachim Trier

Norveççe; Türkçe altyazılı

Thelma, kasabadaki hayatını ve dindar ailesini geride bırakarak Oslo’ya, üniversitede biyoloji okumaya giden çekingen bir kızdır. Burada, güzel sınıf arkadaşı Anja’ya âşık olur, ancak bu durum Thelma’ya fazla ağır gelir.

POLONYA:

İz / Spoor / Yönetmen: Agnieszka Holland, Kasia Adamik

Lehçe; Türkçe altyazılı

Astroloji tutkunu, vejetaryen ve hayvan hakları savunucusu Janina, emekliliğinden bu yana kasabada öğretmenlik yapmaktadır. Dağ evinde tek başına huzurlu bir hayat yaşayan Janina’nın çok sevdiği iki köpeği ansızın ortadan kaybolur ve bir komşusu öldürülür. Çok geçmeden kasabada başka esrarengiz cinayetler de işlenir.

RUSYA:

Sevgisiz / Loveless / Yönetmen: Andrey Zvyagintsev

Rusça; Türkçe Altyazılı

Zhenya ve Boris, bıkkınlık, nefret ve karşılıklı suçlamalarla tükenen evliliklerini sonlandırmak üzeredir. Boşanma işlemlerini başlatmadan çok önce hayatlarına birileri giren ikili yeni bir başlangıç yapmak için sabırsızdır; ta ki tartışmalarından birine kulak misafiri olan 12 yaşındaki oğulları Alyosha ortadan kayboluncaya kadar.

ŞİLİ:

Muhteşem Kadın / Fantastic Woman / Yönetmen: Sebastián Lelio

İspanyolca; Türkçe altyazılı

Muhteşem Kadın’ın odağında kendinden yaşça büyük sevgilisini kaybeden trans kadın Marina var. Marina’nın sırtında ise veda edilen büyük aşkın yüzleşmesi güç tortusu, geride ve yalnız kalmışlığın ağırlığı ve kendisini dışlayan, hırpalayan bir toplumun karanlık yüzü.