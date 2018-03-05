2. Eskimeyen Film Günleri Başlıyor

2. Eskimeyen Film Günleri Başlıyor

Tarafından avrsinema -
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Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (BİSAV TSA), Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin katılımıyla 14-18 Mart 2018 tarihleri arasında Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden ödüllü Türk filmlerine kadar uzanan geniş bir seçkiyle 2. Eskimeyen Film Günleri’ni düzenliyor.

Klasikler, zaman içerisinde kült haline dönüşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türk sinemasının mevcut birikimi yeni kuşaklara aktarılıyor. Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarıyla renklenecek programda, aynı zamanda panellerle birlikte Yeşilçam’ın günümüzdeki insanların duygu topografyalarında nasıl karşılık bulduğu da tartışmaya açılacak.

Programda Klasikler, Gizli Hazineler ve Taşra Filmleri olmak üzere üç ana başlık bulunuyor. Üç ana başlık altında Lütfi Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Zeki Ökten, Muhsin Ertuğrul, Emin Alper, Yavuz Turgul, Yılmaz Erdoğan ve Yusuf Kurçenli başta olmak üzere pek çok yönetmenin sinemasından örneklere yer verilecek. Filmlerle paralel bir şekilde, “Türk Sineması’nda Taşra Temsili” ve “Sinema Sinemaya Bakıyor” başlıklarıyla iki panel de düzenlenecek. Programdaki filmler üzerine yazılmış makalelerden oluşan, filmlerle ilgili afiş ve özel görsellerin yer aldığı Türkçe ve İngilizce basılan özel bir kitap da sinemaseverlerin dikkatine sunulacak.

14 Mart Çarşamba günü Bilim ve Sanat Vakfı’ndaki Kahveci Güzeli (1941), Tepenin Ardı (2012) ve Reis Bey (1988) filmlerinin gösterimiyle başlayacak programda, 15 Mart Perşembe günü İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Dragos Kampüsü’ndeki Konferans Salonu’nda Gölge Oyunu (1992), Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) ve Vizontele (2000) gösterilecek. Sonrasında ise moderatörlüğünü Canan Balan’ın yapacağı, Peyami Çelikcan, Nezih Erdoğan ve Ayça Çiftçi’nin konuşmacı olarak yer alacağı “Sinema Sinemaya Bakıyor” başlıklı bir panel düzenlenecek.

16 Mart Cuma Camdan Kalp (1990), Sevmek Zamanı (1965), Kız Kardeşim: Mommo (2009) filmleri Bilim ve Sanat Vakfı’nda seyirciyle buluşacak. Aynı günün akşamı Barış Saydam’ın moderatörlüğünde Alim Arlı, Hasanali Yıldırım, Murat Tırpan ve Tarık Tufan’ın katılımıyla “Yeni Türk Sineması’nda Taşra Temsili” başlığıyla bir panel düzenlenecek.

17 Mart Cumartesi etkinlik kapsamında Yangın Var (1960), Faize Hücum (1982) ve Selamsız Bandosu (1987) ve 18 Mart Pazar günü gösterilecek Gramofon Avrat (1987), Yozgat Blues (2013) ve Umut (1970) filmlerinin gösterimi ise Beyoğlu Cinemajestic Sineması’nda gerçekleştirilecek.

*Tüm gösterim ve etkinlikler ücretsizdir.

 

1. GÜN: 14 Mart Çarşamba  
Gösterim Mekanı: Bilim ve Sanat Vakfı  
     
Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör
14.00-16.00 Kahveci Güzeli (1941) / Muhsin Ertuğrul (80’) Havva Yılmaz
16.00 –

18.00

 Tepenin Ardı (2012) / Emin Alper (90’) Celil Civan
18.00 –

19.30

 Reis Bey (1988) / Mesut Uçakan (78’)

 

 Meltem İşler Sevindi

 

 

2. GÜN: 15 Mart Perşembe  
Gösterim Mekanı: İstanbul Şehir Üniversitesi  
     
Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör
10.00-12.00 Gölge Oyunu (1992) / Yavuz Turgul (101’) Nezih Erdoğan
12.00-14.00 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) / Yavuz Turgul (109’) Özge Özyılmaz
14.00 –

16.00

 Vizontele (2000) / Yılmaz Erdoğan (107’) Peyami Çelikcan
16.00-

17.30

 Panel: Sinema Sinemaya Bakıyor

Konuşmacılar: Peyami Çelikcan, Nezih Erdoğan, Ayça Çiftçi

 Canan Balan

 

 

3. GÜN: 16 Mart Cuma  
Gösterim Mekanı: Bilim ve Sanat Vakfı  
     
Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör
11.00 – 13.00 Camdan Kalp (1990) / Fehmi Yaşar (98’) Aslan Erdem
14.00-16.00 Sevmek Zamanı (1965) / Metin Erksan (86’) Tuba Deniz
16.00-18.00 Kız Kardeşim: Mommo (2009) / Atalay Taşdiken (94‘) Murat Tırpan
18.00 –

19.30

 Panel: Yeni Türk Sineması’nda Taşra Temsili

Konuşmacılar: Alim Arlı, Hasanali Yıldırım, Murat Tırpan, Tarık Tufan

 Barış Saydam

 

4. GÜN: 17 Mart Cumartesi  
Gösterim Mekanı: Beyoğlu Cinemajestic Sineması  
     
Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör
14.00-16.00 Yangın Var (1960) / Lütfi Akad (95’) Mesut Bostan
16.00-18.00 Faize Hücum (1982) / Zeki Ökten (101’) Yasin Aydınlık
18.00 –

20.00

 Selamsız Bandosu (1987) / Nesli Çölgeçen (108’) Barış Saydam

 

 

5. GÜN: 18 Mart Pazar  
Gösterim Mekanı: Beyoğlu Cinemajestic Sineması  
     
Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör
14.00-16.00 Gramofon Avrat (1987) / Yusuf Kurçenli (83’) Yusuf Ziya Gökçek
16.00-18.00 Yozgat Blues (2013) / Mahmut Fazıl Coşkun (92’) Murat Tolga Şen
18.00 –

20.00

 Umut (1970) / Yılmaz Güney (100’)

 

 Hüseyin Etil

 

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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