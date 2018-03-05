2. Eskimeyen Film Günleri Başlıyor

Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (BİSAV TSA), Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin katılımıyla 14-18 Mart 2018 tarihleri arasında Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden ödüllü Türk filmlerine kadar uzanan geniş bir seçkiyle 2. Eskimeyen Film Günleri’ni düzenliyor.

Klasikler, zaman içerisinde kült haline dönüşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türk sinemasının mevcut birikimi yeni kuşaklara aktarılıyor. Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarıyla renklenecek programda, aynı zamanda panellerle birlikte Yeşilçam’ın günümüzdeki insanların duygu topografyalarında nasıl karşılık bulduğu da tartışmaya açılacak.

Programda Klasikler, Gizli Hazineler ve Taşra Filmleri olmak üzere üç ana başlık bulunuyor. Üç ana başlık altında Lütfi Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Zeki Ökten, Muhsin Ertuğrul, Emin Alper, Yavuz Turgul, Yılmaz Erdoğan ve Yusuf Kurçenli başta olmak üzere pek çok yönetmenin sinemasından örneklere yer verilecek. Filmlerle paralel bir şekilde, “Türk Sineması’nda Taşra Temsili” ve “Sinema Sinemaya Bakıyor” başlıklarıyla iki panel de düzenlenecek. Programdaki filmler üzerine yazılmış makalelerden oluşan, filmlerle ilgili afiş ve özel görsellerin yer aldığı Türkçe ve İngilizce basılan özel bir kitap da sinemaseverlerin dikkatine sunulacak.

14 Mart Çarşamba günü Bilim ve Sanat Vakfı’ndaki Kahveci Güzeli (1941), Tepenin Ardı (2012) ve Reis Bey (1988) filmlerinin gösterimiyle başlayacak programda, 15 Mart Perşembe günü İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Dragos Kampüsü’ndeki Konferans Salonu’nda Gölge Oyunu (1992), Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) ve Vizontele (2000) gösterilecek. Sonrasında ise moderatörlüğünü Canan Balan’ın yapacağı, Peyami Çelikcan, Nezih Erdoğan ve Ayça Çiftçi’nin konuşmacı olarak yer alacağı “Sinema Sinemaya Bakıyor” başlıklı bir panel düzenlenecek.

16 Mart Cuma Camdan Kalp (1990), Sevmek Zamanı (1965), Kız Kardeşim: Mommo (2009) filmleri Bilim ve Sanat Vakfı’nda seyirciyle buluşacak. Aynı günün akşamı Barış Saydam’ın moderatörlüğünde Alim Arlı, Hasanali Yıldırım, Murat Tırpan ve Tarık Tufan’ın katılımıyla “Yeni Türk Sineması’nda Taşra Temsili” başlığıyla bir panel düzenlenecek.

17 Mart Cumartesi etkinlik kapsamında Yangın Var (1960), Faize Hücum (1982) ve Selamsız Bandosu (1987) ve 18 Mart Pazar günü gösterilecek Gramofon Avrat (1987), Yozgat Blues (2013) ve Umut (1970) filmlerinin gösterimi ise Beyoğlu Cinemajestic Sineması’nda gerçekleştirilecek.

*Tüm gösterim ve etkinlikler ücretsizdir.

1. GÜN: 14 Mart Çarşamba Gösterim Mekanı: Bilim ve Sanat Vakfı Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör 14.00-16.00 Kahveci Güzeli (1941) / Muhsin Ertuğrul (80’) Havva Yılmaz 16.00 – 18.00 Tepenin Ardı (2012) / Emin Alper (90’) Celil Civan 18.00 – 19.30 Reis Bey (1988) / Mesut Uçakan (78’) Meltem İşler Sevindi

2. GÜN: 15 Mart Perşembe Gösterim Mekanı: İstanbul Şehir Üniversitesi Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör 10.00-12.00 Gölge Oyunu (1992) / Yavuz Turgul (101’) Nezih Erdoğan 12.00-14.00 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) / Yavuz Turgul (109’) Özge Özyılmaz 14.00 – 16.00 Vizontele (2000) / Yılmaz Erdoğan (107’) Peyami Çelikcan 16.00- 17.30 Panel: Sinema Sinemaya Bakıyor Konuşmacılar: Peyami Çelikcan, Nezih Erdoğan, Ayça Çiftçi Canan Balan

3. GÜN: 16 Mart Cuma Gösterim Mekanı: Bilim ve Sanat Vakfı Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör 11.00 – 13.00 Camdan Kalp (1990) / Fehmi Yaşar (98’) Aslan Erdem 14.00-16.00 Sevmek Zamanı (1965) / Metin Erksan (86’) Tuba Deniz 16.00-18.00 Kız Kardeşim: Mommo (2009) / Atalay Taşdiken (94‘) Murat Tırpan 18.00 – 19.30 Panel: Yeni Türk Sineması’nda Taşra Temsili Konuşmacılar: Alim Arlı, Hasanali Yıldırım, Murat Tırpan, Tarık Tufan Barış Saydam

4. GÜN: 17 Mart Cumartesi Gösterim Mekanı: Beyoğlu Cinemajestic Sineması Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör 14.00-16.00 Yangın Var (1960) / Lütfi Akad (95’) Mesut Bostan 16.00-18.00 Faize Hücum (1982) / Zeki Ökten (101’) Yasin Aydınlık 18.00 – 20.00 Selamsız Bandosu (1987) / Nesli Çölgeçen (108’) Barış Saydam

5. GÜN: 18 Mart Pazar Gösterim Mekanı: Beyoğlu Cinemajestic Sineması Saat Film/Etkinlik Sunum/Moderatör 14.00-16.00 Gramofon Avrat (1987) / Yusuf Kurçenli (83’) Yusuf Ziya Gökçek 16.00-18.00 Yozgat Blues (2013) / Mahmut Fazıl Coşkun (92’) Murat Tolga Şen 18.00 – 20.00 Umut (1970) / Yılmaz Güney (100’) Hüseyin Etil