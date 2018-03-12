50. SİYAD Ödül Töreni

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Türkiye sinemasında 2017’nin en iyilerini belirledi. Tiyatro ve sinema sanatçısı Nergis Öztürk’ün sunuculuğunda 13 Mart, Salı akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törende 16 dalda ödül kazanan film ve sanatçılar açıklanacak.

SİYAD üyeleri 2017’de Türkiye’de vizyona giren 152 yerli yapımı değerlendirdikleri iki turlu oylama sonucunda 12 dalda ‘en iyiler’i seçti. 13 Mart, Salı akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törende 12 daldaki bu ödüllerin yanı sıra, SİYAD alt kurullarının ön seçimiyle ödüle aday gösterilen filmler arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen En İyi Fantastik Film, En İyi Kısa Film, En İyi Uzun Metraj Belgesel ve En İyi Kısa Metraj Belgesel ödüllerinin sahipleri de açıklanacak.

Senarist-yönetmen Duygu Sağıroğlu ve oyuncu-şarkıcı Deniz Türkali’ye SİYAD Onur Ödülü, film afişi ressamı İbrahim Enez’e Emek Ödülü’nün takdim edileceği törende ayrıca, Türkiye’de geçen yıl vizyona giren 242 yabancı film arasından SİYAD üyelerinin oylarıyla En İyi Yabancı Film seçilen Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) filminin ithalatçısı Fabula Films’e de ödül verilecek.