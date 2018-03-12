50. SİYAD Ödül Töreni

50. SİYAD Ödül Töreni

Tarafından avrsinema -
178
0
PAYLAŞ

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Türkiye sinemasında 2017’nin en iyilerini belirledi. Tiyatro ve sinema sanatçısı Nergis Öztürk’ün sunuculuğunda 13 Mart, Salı akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törende 16 dalda ödül kazanan film ve sanatçılar açıklanacak.

SİYAD üyeleri 2017’de Türkiye’de vizyona giren 152 yerli yapımı değerlendirdikleri iki turlu oylama sonucunda 12 dalda ‘en iyiler’i seçti. 13 Mart, Salı akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törende 12 daldaki bu ödüllerin yanı sıra, SİYAD alt kurullarının ön seçimiyle ödüle aday gösterilen filmler arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen En İyi Fantastik Film, En İyi Kısa Film, En İyi Uzun Metraj Belgesel ve En İyi Kısa Metraj Belgesel ödüllerinin sahipleri de açıklanacak.

Senarist-yönetmen Duygu Sağıroğlu ve oyuncu-şarkıcı Deniz Türkali’ye SİYAD Onur Ödülü, film afişi ressamı İbrahim Enez’e Emek Ödülü’nün takdim edileceği törende ayrıca, Türkiye’de geçen yıl vizyona giren 242 yabancı film arasından SİYAD üyelerinin oylarıyla En İyi Yabancı Film seçilen Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) filminin ithalatçısı Fabula Films’e de ödül verilecek.

 

PAYLAŞ
Önceki makale2. Eskimeyen Film Günleri Başlıyor
avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

İLGİLİ MAKALELERBU YAZARDAN DAHA FAZLASI

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK