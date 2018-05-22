Erdem Tepegöz Bilimkurgu Filmi Çekti

Erdem Tepegöz Bilimkurgu Filmi Çekti

Tarafından avrsinema -
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Zerre filminin senaristi ve yönetmeni Erdem Tepegöz, bilim kurgu türündeki yeni filmi Gölgeler İçinde’nin çekimlerini tamamladı! Yönetmen, konusu sır gibi saklanan ikinci filmi Gölgeler İçinde’yi, Gürcistan’da bir maden kasabasında beş haftada çekti.

Ülkemizde fazla örneği bulunmayan bilim kurgu türünde olması nedeniyle beklentileri yükselten Gölgeler İçinde, bağımsız bir bilim kurgu filmi olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı yönetmenin merakla beklenen ve konusu sır gibi saklanan yeni filmi, Gürcistan’ın ortasında, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir maden kasabasında çekildi. Gölgeler İçinde’nin başrolünde, yer aldığı Homeland ve Prison Break gibi Hollywood projeleriyle tanınan ünlü aktör Numan Acar bulunuyor.

Yapımcılığını Türkiye’de Contact Film Works şirketiyle Figen Ermek Özçorlu ve Umut Özçorlu’nun üstlendiği fimin görüntü yönetmenliğini ise Hayk Kirakosyan yapıyor. Yapım aşamasının ardından festival yolculuğuna başlayacak olan Gölgeler İçinde’nin 2019’da vizyona girmesi planlanıyor.

 

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avrsinema
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