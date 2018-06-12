Beykoz Kundura Film Günleri: Bir Yaz Gecesi Sineması

Beykoz Kundura Film Günleri: Bir Yaz Gecesi Sineması

Tarafından avrsinema -
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Beykoz Kundura Film Günleri açık hava programıyla devam ediyor. Usta yönetmenlerin yaz filmleri 29 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında “Bir Yaz Gecesi Sineması” başlığında Beykoz Kundura Açık Hava Film Günleri etkinliğinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Charlie Chaplin’den Jacques Tati’ye, Alfred Hitchcock’tan Ingmar Bergman’a, Jean Vigo’dan Agnés Varda’ya dünya sinemasının usta isimlerinden eşsiz başyapıtlar geçen yaz olduğu gibi bu yaz da açık havada büyük perdede sinemaseverlerle buluşacak.

Bir Yaz Gecesi Sineması filmleri, yeni bir hayata, yeni bir aşka, yeni arzulara yelken açan, bir arayışın peşinde, kendini bulmaya çalışan karakterlerin öykülerini takip ediyor. Seçkide; gençliği, geleceği, hayalleri, yalnızlığı, arayışları, ilişkileri, heyecanı ve gerilimi içinde barındıran filmler gösterilecek.

Jean Vigo’nun bir yatılı okulda çocukların isyanını anlattığı unutulmaz filmi Hal ve Gidiş Sıfır (Zéro de conduite); George Lucas’ın tek bir gecede geçen ve bir dönemin ruhunu hissettiren gençlik filmi Gençlik Yılları (American Graffiti), Jacques Demy ve Agnés Varda’nın birlikte yönettiği neşe ve coşku dolu yapımı Rochefortlu Kızlar (Les Demoiselles de Rochefort); 50’ler nostaljisi içinde bir lise aşkını konu alan efsaneleşmiş müzikal Grease, Ingmar Bergman’ın filmografisindeki ilk başyapıt Monika’yla Bir Yaz (Sommaren med Monika); Jean Renoir’ın yarım kalan başyapıtı Bir Kır Eğlencesi (Partie de campagne), Otto Preminger’in Fransız Riviera’sında yazın sıcaklığını ve rehavetini trajediye dönüştürdüğü güçlü bir uyarlama Günaydın Hüzün (Bonjour Tristesse), Charlie Chaplin’den deniz kenarında bir Şarlo komedisi Şarlo Denizde (By the Sea), Jacques Tati’den bir sayfiye yerinde felaketler silsilesi Bay Hulot’nun Tatili (Les vacances de Monsieur Hulot) ve Alfred Hitchcock’tan sıcağın gerilime dönüştüğü bir saplantı ve röntgencilik hikâyesi Arka Pencere (Rear Window) Beykoz Kundura Açık Hava Film Günleri etkinliğinde izleyicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz yaz Restore Film Günleri ile kendi sinema etkinliklerini düzenlemeye başlayan Beykoz Kundura, Ocak 2018’de Karlar Altında Kâbuslar başlığında sinema tarihinden üç önemli başyapıtı Lastik Revizyon binasında sinemaseverlerle buluşturmuştu. Beykoz Kundura, sinema tarihinden unutulmaz yaz filmlerinin bir araya geldiği yeni program Bir Yaz Gecesi Sineması’nda ise sinemaseverleri 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında tekrar açık hava sinemasına davet ediyor.

Gösterim Programı

Kapı Açılış 19:00
Film Gösterimi 21:00

29 HAZİRAN CUMA
Hal ve Gidiş Sıfır (Zéro de Conduite)
Gençlik Yılları (American Graffiti)

30 HAZİRAN CUMARTESİ*
Grease

1 TEMMUZ PAZAR
Rochefortlu Kızlar (Les Demoiselles de Rochefort)

2 TEMMUZ PAZARTESİ
Monika’yla Bir Yaz (Sommaren med Monika)

3 TEMMUZ SALI
Bir Kır Eğlencesi (Partie de Campagne)
Günaydın Hüzün (Bonjour Tristesse)

4 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Şarlo Denizde (By the Sea)**
Bay Hulot’nun Tatili (Les vacances de Monsieur Hulot)

5 TEMMUZ PERŞEMBE
Arka Pencere (Rear Window)

6 TEMMUZ CUMA*
Jaws

 

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avrsinema
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