Anons Venedik’te Prömiyerini Yaptı

Anons Venedik’te Prömiyerini Yaptı

Tarafından avrsinema -
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Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un 75. Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde yarışan yeni filmi “Anons”un ilk gösterimi Venedik’te yapıldı. “Anons” filmi sinemaseverlerden yoğun ilgi görürken eleştirmenlerden de tam not aldı.

Mahmut Fazıl Coşkun’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı “Anons”, 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yarışıyor.

“Anons”un dünya prömiyeri festival kapsamında, Venedik’in Lido yarımadasında 1400 kişilik Sala Darsena’da gerçekleşti. Sinemaseverlerin yoğun katılım gösterdiği prömiyere; yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncular Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz, senarist Ercan Kesal, yapımcılar Halil Kardaş, Tarık Tufan, ortak yapımcı Boris Chouchkov, BKM adına Zümrüt Arol Bekçe, yapım tasarımcısı Laszlo Rajk ve görüntü yönetmeni Krum Rodriguez katıldı.

İzleyenler tarafından finalde ayakta alkışlanan filmin ardından yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, senarist Ercan Kesal ve oyuncular ile soru-cevap gerçekleşti. Film çıkışında ise “Anons” ekibi seyircinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. The Hollywood Reporter, Variety ve Screen Daily’nin önemli sinema eleştirmenlerinden tam not alan film, dünya basınından olumlu eleştiriler almaya devam ediyor.

“Anons” filminin dünya prömiyerinin ardından aynı akşam, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve eşi Evren Esenli’nin ev sahipliğinde bir resepsiyon verildi. Tarihi Bauer Hotel’de gerçekleşen resepsiyona Türk ve dünya sinemasından birçok davetli katıldı.

Aralarında “Anons”un da yer aldığı filmlerin yarıştığı Orizzonti bölümü ödülleri, 8 Eylül 2018 Cumartesi akşamı gerçekleşecek kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Gelecek aylarda Türkiye’de vizyona girecek olan “Anons”, öte yandan festival yolculuğuna da devam edecek.

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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