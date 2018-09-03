Anons Venedik’te Prömiyerini Yaptı

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un 75. Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde yarışan yeni filmi “Anons”un ilk gösterimi Venedik’te yapıldı. “Anons” filmi sinemaseverlerden yoğun ilgi görürken eleştirmenlerden de tam not aldı.

Mahmut Fazıl Coşkun’un hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı “Anons”, 75. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yarışıyor.

“Anons”un dünya prömiyeri festival kapsamında, Venedik’in Lido yarımadasında 1400 kişilik Sala Darsena’da gerçekleşti. Sinemaseverlerin yoğun katılım gösterdiği prömiyere; yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncular Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz, senarist Ercan Kesal, yapımcılar Halil Kardaş, Tarık Tufan, ortak yapımcı Boris Chouchkov, BKM adına Zümrüt Arol Bekçe, yapım tasarımcısı Laszlo Rajk ve görüntü yönetmeni Krum Rodriguez katıldı.

İzleyenler tarafından finalde ayakta alkışlanan filmin ardından yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, senarist Ercan Kesal ve oyuncular ile soru-cevap gerçekleşti. Film çıkışında ise “Anons” ekibi seyircinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. The Hollywood Reporter, Variety ve Screen Daily’nin önemli sinema eleştirmenlerinden tam not alan film, dünya basınından olumlu eleştiriler almaya devam ediyor.

“Anons” filminin dünya prömiyerinin ardından aynı akşam, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve eşi Evren Esenli’nin ev sahipliğinde bir resepsiyon verildi. Tarihi Bauer Hotel’de gerçekleşen resepsiyona Türk ve dünya sinemasından birçok davetli katıldı.

Aralarında “Anons”un da yer aldığı filmlerin yarıştığı Orizzonti bölümü ödülleri, 8 Eylül 2018 Cumartesi akşamı gerçekleşecek kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Gelecek aylarda Türkiye’de vizyona girecek olan “Anons”, öte yandan festival yolculuğuna da devam edecek.