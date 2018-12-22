Pera Müzesi’nde Sergei Parajanov Üzerine Söyleşi

Pera Müzesi’nde Sergei Parajanov Üzerine Söyleşi

Tarafından avrsinema -
134
0
PAYLAŞ

Pera Müzesi 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 18.30’da coğrafyacı ve film eleştirmeni Jean Radvanyi ile “Parajanov, Sarkis ile” sergisinin bir parçası olarak, Sovyetler bağlamında Parajanov sinemasını inceleyen bir sohbet gerçekleştirecek.

Sergey Parajanov, 1924 yılında Gürcistan’ın başkenti olan Tiflis’te tüccarlıkla uğraşan Ermeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Büyüdüğü mahalle, bu şehre özgü olan çok kültürlülüğü yansıtıyordu. En çok konuşulan diller, Ermenice ve bölgenin pek çok diğer diliyle karışık Rusça ve Gürcüceydi. Çok erken yaşlarda, VGIK’te (Moskova Sinema Araştırmaları Enstitüsü’nde) eğitim alması ve Ukrayna’da uzun yıllar kalması nedeniyle eğitiminde Rusça ağırlığını hissettirdi. Ukrayna’da geçirdiği süre boyunca ilk filmlerini ve 1965’te ilk başyapıtı olan Unutulmuş Ataların Gölgeleri’ni (Daha sonra Wild Horses of Fire -Ateşin Vahşi Atları- olarak yeniden isimlendirilecektir) çekti. Bu benzersiz yönetmenin filmlerinde iki kurucu özellik göze çarpar. İlki, sosyalist gerçekçiliğin bütün yerleşik yapılarından kopuşu ifade eden estetik boyut. İkincisi ise kendini daha zor belli eden ancak ülkesindeki sansür nedeniyle aynı ölçüde katlanılmaz olan bir başka boyut. Çok etnili ve çok kültürlü bir ortamda yetişmiş olan Parajanov, başyapıtlarının tamamında sorgulamaktan ve hararetli tartışmalar açmaktan asla vazgeçmedi.

Jean Radvanyi bir coğrafyacı ve film eleştirmeni olmasının yanı sıra Paris’teki Institut National des Langues et Civilisations Orientales’de (INALCO) dersler vermektedir. Sovyetler Birliği sonrası dönemde Rus nüfuzunun devam ettiği topraklar, özellikle Rusya ve Kafkaslar konusunda uzmanlaşmıştır. Yayınlanan yapıtları arasında, Le cinéma géorgien (Centre Georges Pompidou, 1988), Le cinéma d’Asie centrale soviétique (Centre Georges Pompidou, 1991), Le cinéma arménien (Centre Georges Pompidou, 1993), La Nouvelle Russie (A. Colin, 2010) Atlas géopolitique du Caucase (with N. Beruchashvili), (Autrement, 2010); La Russie entre peurs et défis (M. Laruelle ile birlikte), (A. Colin, 2016) sayılabilir. Aynı zamanda “Parajanov- Sarkis ile” (Pera Müzesi, 2018) sergi kataloğuna da katkıda bulunmuştur.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili İngilizcedir, simültane tercüme yapılacaktır.

 

PAYLAŞ
Önceki makaleOf Time and the City
Sonraki makale2018’de Çıkan 15 Sinema Kitabı
avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

İLGİLİ MAKALELERBU YAZARDAN DAHA FAZLASI

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK