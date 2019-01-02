Godard’ın İmgeler ve Sözcükler Filmi Vizyona Giriyor

Jean Luc Godard’ın yönettiği ve Jean-Luc Godard, Buster Keaton ile Dimitri Basil’in oynadığı İmgeler ve Sözcükler (Le Livre d’Image), 18 Ocak 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.
Oscar Onur Ödülü sahibi Jean-Luc Godard’ın son filmi beş bölümden oluşuyor: Düşüncelerimiz nasıl gelişir? Bellek nasıl işler? Rüyalar nerede başlar? İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner? Ve ne zaman ayrılır? 2018 Cannes Jüri Başkanı Cate Blanchett, The Image Book’u “yarışmadaki diğer filmlerin hepsinden ayrı bir yere oturdu; neredeyse zaman ve mekân dışı bir film.” olarak nitelemişti.
Gösterim Tarihi:
18 Ocak 2019
Dağıtım: Başka Sinema
İthalat: Fabula Films
Yapımcı: Fabrice Aragno, Mitra Farahani
Senaryo: Jean-Luc Godard
Görüntü Yönetmeni: Fabrice Aragno
Kurgu: Jean-Luc Godard
Yapım Yılı: 2018
Ülke: Fransa, İsviçre
Süre: 84 dakika
Yönetmen: Jean-Luc Godard
Oyuncular: Jean-Luc Godard, Buster Keaton, Dimitri Basil
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