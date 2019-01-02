Godard’ın İmgeler ve Sözcükler Filmi Vizyona Giriyor

Godard’ın İmgeler ve Sözcükler Filmi Vizyona Giriyor

Tarafından avrsinema -
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Jean Luc Godard’ın yönettiği ve Jean-Luc Godard, Buster Keaton ile Dimitri Basil’in oynadığı İmgeler ve Sözcükler (Le Livre d’Image), 18 Ocak 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Oscar Onur Ödülü sahibi Jean-Luc Godard’ın son filmi beş bölümden oluşuyor: Düşüncelerimiz nasıl gelişir? Bellek nasıl işler? Rüyalar nerede başlar? İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner? Ve ne zaman ayrılır? 2018 Cannes Jüri Başkanı Cate Blanchett, The Image Book’u “yarışmadaki diğer filmlerin hepsinden ayrı bir yere oturdu; neredeyse zaman ve mekân dışı bir film.” olarak nitelemişti.

 

Gösterim Tarihi: 18 Ocak 2019

Dağıtım: Başka Sinema

İthalat: Fabula Films

Yapımcı: Fabrice Aragno, Mitra Farahani

Senaryo: Jean-Luc Godard

Görüntü Yönetmeni: Fabrice Aragno

Kurgu: Jean-Luc Godard

Yapım Yılı: 2018

Ülke: Fransa, İsviçre

Süre: 84 dakika

Yönetmen: Jean-Luc Godard

Oyuncular: Jean-Luc Godard, Buster Keaton, Dimitri Basil

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avrsinema
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